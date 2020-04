Sara Gumbiner tovert Polaris om tot tijger uit Tiger King

Net zoals bijvoorbeeld de Badminton Horse Trials, koos de organisatie van de Kentucky Horse Trials ervoor de wedstrijd virtueel te laten verrijden, waarbij de best verklede eventingruiter of -amazone in de 'vetcheck' een Best Dressed Award kon winnen. Sara Gumbiner stak samen met haar stalmedewerkers de handen uit de mouwen en toverde haar paard Polaris (v. Brandenburg's Wind Star) om tot Tiger King.

“Er werken momenteel twee geweldige, hardwerkende meiden voor me en ze smeekten me zowat om deel te nemen aan de virtuele vetcheck”, vertelt Gumbiner aan Chrono of the Horse. “Ze hadden echt zoiets van: kom op, je hebt je outfit al!’ Daarop besloot ik dat het ook wel tijd was voor iets leuks. Paige Cianciulli, die voor me werkt, dacht dat wie Tiger King zou doen, zeker zou winnen.”

Vingerverven

Uiteindelijk kwam het team op het idee Polaris (die in de wandelgangen Larry wordt genoemd – om te toveren tot de tijger. Cianciulli en Alexis Poe vonden een afwasbare verf. “Ze hebben het oranje er allemaal met de hand op geverfd. Het was net vingerverven en ze voelden zich weer kleine kinderen”, vertelt Gumbiner lachend. “Daarna maakten ze de strepen er op en het was heel erg indrukwekkend. We hadden geen idee dat ze zoveel talent had.”

Buiten de comfort-zone

Zelf gekleed in een panterjurkje stelde Gumbiner haar paard uiteindelijk virtueel voor. Ze noemde het wel wat buiten haar comfort-zone. Bekijk het resultaat hieronder:

Bron: Chrono of the Horse