Slapeloze nachten bij Boer zoekt Vrouw

Het thema deze week bij Boer zoekt Vrouw Europa was: Slaap! De kandidaten en hun boeren en boerinnen hadden in grote meerderheid een slaaptekort, vooral omdat ze nog zoveel wilden vragen, maar niet precies wisten wat dan, want stel je voor dat het een stomme vraag is, maar ja straks wordt je morgen naar huis gestuurd en dan heb je nog geen antwoord. De vragen des levens, zeg maar.

Gerelateerd aan het thema slaap was ook de enorme vraag naar koffie in deze aflevering. Duitse koffiezetapparaten blijken onbegrijpelijk en Bernice zegt nóg minder dan anders voordat ze koffie gehad heeft. Godin in Frankrijk Claudia was de enige die wél goed geslapen had en bovendien een stel hardwerkende mannen aantrof in haar melkput. Die kon rustig koffie gaan drinken. Maar ze was zo solidair om dat niet te doen. Wel zo aardig, want die mannen bij haar hadden ook niet goed geslapen. Ze trof René zelfs slaapwandelend in haar keuken aan. De mannen ogen sympathiek, ondanks de wallen, maar zijn ze daar nou voor het uitzicht op het Franse platteland of voor Claudia zelf? We zijn daar nog niet helemaal uit, maar de gesprekken waren in elk geval open. En er kwamen zelfs paarden – of liever ‘paardrijvaders’ – in voor, wat toch ook een pluspuntje was.

Safari tussen de papavers

In Kolchozistan maakte Richard indruk op zijn drie dames door ze mee te nemen op een nachtsafari naar de hertjes die zijn brouwersgerst voortijdig pletten. Er waren ook twee albino-hertjes, maar die waren er niet. Iets met spoken. De dames waren daarna helemaal kapot, maar herrezen de volgende ochtend weer stralend. Richard zelf had wat korter geslapen, want die had al gewerkt zodat hij zijn dames na het ontbijt mee kon nemen voor deel twee van de safari. Die vond plaats in zijn opiumveld. Dat wil zeggen, de Slowaaks-Nederlandse boer zelf noemt het ‘maanzaad’, maar wij herkennen een papaver wel hoor Richard… Dat de klaprozen naar ieders hoofd stegen bleek wel toen ze opeens met zijn vieren wilden trouwen in het bloemenveld met het kerkje op de achtergrond. Paardenchirurg Marlies vond dat wel fijn, zo’n conversatie die van gekkigheid naar serieus meandert, want daardoor voelde ze zich wel thuis. Ze zag ook een gat in de markt in Slowakije, want de paardenklinieken liggen daar zes uur rijden uit elkaar. Daartussen zat kennelijk een kans. Wij zien ook wel mogelijkheden. Ondertussen had ook Marijke behoefte aan koffie. Op de camping. Bij haar ouders.

Het zwijgen van Bernice

De Zweedse scènes zijn slaapverwekkend en sneu tegelijk. Bernice slaapt niet omdat ze alleen maar stomme vragen kan bedenken, die ze dan vervolgens niet stelt tijdens het stallen uitmesten. Als ze aan de cameraman moet uitleggen waarom ze niks zegt tegen haar drie mannen, dan komt dat er vlot uit, maar als ze bij hen is, krijgt ze het tij niet gekeerd. En als ze dan wanhopig naar haar moeder gaat voor hulp, zegt die dat de jongens “nog wel los” zullen komen. Mmm. Wij zien een drama a la Annemiek de melkveehoudster aankomen… Johan en Ype Jacob zullen nog wel even geduld hebben met de Friese schone. Maar spierbundel Yorick is er al bijna klaar mee en lijkt niet te geloven dat er in Zweden gewoon minder gepraat wordt, zoals Bernice bij de cake probeerde uit te leggen. Volgende week is hulplijn Yvon gelukkig in de buurt, zo blijkt. We hopen maar dat het nog op tijd is.

Tandenpoetsgroepje

Het meest intieme moment van deze aflevering was het tandenpoetsgroepje in Slowakije. Althans, dat leerden we van boer Piet en zijn dames. Want samen tandenpoetsen, dat doe je niet als je elkaar net kent. Nee zeg. Misschien is het een idee voor Bernice volgende week? Tandenpoetsen om het ijs te breken? Hoef je in elk geval geen vragen te stellen en zelfs als er iemand gaat schuimbekken, dan hoort dat er gewoon bij. Nee sorry, dat is flauw. Want de prijs voor meest persoonlijke moment gaat voor de tweede week op rij naar Haico en Ellen. Ze hebben nog stééds niet gezoend en dat is teleurstellend. Maar dat gesprek bij de kalfjes was prachtig. Haico vertelde eerder dat ook hij wakker lag over wat hij nog allemaal moest vragen, maar bij Ellen lijkt hij dat probleem niet te hebben. Ook omdat zij gewoon toe gaf niet gedacht te hebben alleen te zijn op dit punt in haar leven. En in tranen vertelde dat ze niet wist dat het nog kon, gevoelens krijgen. Haico vroeg daarna of zij het dan niet erg zou vinden dat hij nooit een relatie heeft gehad. “Nee, eigenlijk niet. Ik moet toch ook opnieuw beginnen” was het antwoord.

Die twee, die zitten écht niet te slapen.

Ellen en Haico. Foto: Linelle Deunk / KRO-NCRV

Bron: Horses.nl