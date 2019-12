Spectaculaire film over Mongol Derby vanavond op tv

All The Wild Horses is een adembenemend verslag van de Mongol Derby, de langste en meest gevaarlijke paardenrace ter wereld. Duizend kilometer rijden de deelnemers op inheemse wilde paarden door de Mongoolse woestijn. Een totale uitputtingsslag die nog een stuk moeilijker gemaakt wordt door dreigend gevaar van onder anderen wolven en blikseminslagen. Ziggo (open kanaal 14) zendt de film vanavond (21.35u) en zondagmorgen (10.20u) uit.

Wat motiveert de deelnemers? Dat is de vraag die de Amerikaanse regisseur IvoMarloh in All The Wild Horses probeert te beantwoorden. De eerste Derby werd in 2009 gehouden en vindt sindsdien jaarlijks plaats. De wedstrijd is geïnspireerd naar het voorbeeld van de oude postroutes in het Mongoolse Rijk van Dzjengis Khan, waarbij koeriers door middel van paardwisselstations in korte tijd grote afstanden konden afleggen. Het deelnemersveld bestaat jaarlijks uit enkele tientallen ruiters.

De deelnemers, die vooral afkomstig zijn uit westerse landen, leggen in negen dagen tijd een afstand af van duizend kilometer. Er zijn vijfentwintig wisselstations waar ze om de veertig kilometer van paard moeten wisselen. De paarden zijn semi-wild. Voor sommige deelnemers is het een spirituele ervaring: de nietigheid van de mens versus de weidsheid van de natuur op de steppe. Anderen zijn gedreven door blinde ambitie de racer te winnen: ‘Ik ga alleen naar huis in een lijkzak’.

Bekijk hier een trailer:

Bron: Horses.nl