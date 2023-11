Spraakverwarring bij Boer zoekt Vrouw

De afgelopen weken werd de taal van de liefde nog niet echt gebezigd in het populaire televisieprogramma Boer zoekt Vrouw. Maar... er is hoop! Tergend langzaam komt er verandering in de communicatie. Boer Piet bleek zelfs stiekem zijn Anke gekust te hebben toen de camera's uit stonden. Nou ja! Naarmate het laatste keuzemoment nadert, waren er ook meer een-op-een gesprekken. In het Nederlands én het Fries.

Dat Fries, dat is een dingetje. De Leeuwarder Courant stelde afgelopen week namelijk groot onrecht vast: Bernice en haar twee overgebleven mannen (beiden van Friese oorsprong) mochten geen Fries spreken van de filmploeg die hen volgde! Die Hollanders snapten anders namelijk niets van wat er gezegd werd. En dan konden ze de razendsnelle ontwikkelingen in Zweden niet meer volgen en wisten dus niet of het nu goed of slecht ging, of dat Yvon met gillende sirenes ingevlogen moest worden. Gevolg: de drie Friezen zeiden nóg minder dan ze anders gedaan zouden hebben. Want ja: “Minsken kinne gefoelens it bêste úterje in har memmetaal.”* De redactie van het programma had dus wel wat beter haar best mogen doen qua vertaalapps of andere slimme oplossingen, aldus de krant.

Ich bin Hans

In Duitsland was het hek ondertussen van de dam. Want wat bleek tussen het taarten bakken en eitjes pellen door: Piet heeft gezoend! Met Anke! Zonder camera erbij! Dit schokkende nieuws kwam uit aan het einde van de aflevering. Anke wilde nog wel vaker zoenen, terwijl Gea ondertussen nietsvermoedend Duits probeerde te leren op de veranda. Dat was niet meer nodig, zagen de kijkers. Arme Gea, die leerde “Ich bin Hans, ich bin eine Frau.” Wij vrezen dat ze met een identiteitscrisis terug naar huis gaat volgende week…

Bikini

Wat is bikini in het Slowaaks? Wij denken ‘bikini’, maar dat zoeken we nog uit. Belangrijker is dat er een Slowaakse versie van Boer zoekt Vrouw blijkt te zijn, waar Richard met zijn dames naar keek. Het droste-effect daarvan was gelukkig niet zo heftig, want de Slowaakse dames bleken in bikini te gaan koken en trekkers wassen. Daar hadden Robin en Marijke geen zin in. Gelukkig was er wel tijd voor een-op-een gesprekken in de supermarkt en de keuken. Ze hebben wel allebei een beetje zin in Richard, en hij vindt het dan wel weer leuk dat ze bij hem rondhobbelen, maar ze weten het ook niet precies en zouden ze nou wel of niet kunnen aarden in Slowakije? Allemaal onoplosbare vragen, zelfs in het Nederlands. Dus gingen ze maar geiten voeren in het donker en Richards meuk bekijken vanuit de uitzichttoren. Ondertussen stiefelt het keuzemoment naderbij.

Managementtaal

In Nederland kennen we naast de officiële talen Nederlands en Fries ook nog de zogenaamde ‘managementtaal’. Dat spreken ze bij Claudia in Frankrijk. Het narratief wordt daar bovendien rijkelijk doorspekt met coaching-cliché’s en sollicitatiegesprekvocabulaire. Heerlijk, volgens Claudia en Paul dan. De vraag “hoe vindt je zelf dat het gaat?” kwam voorbij en ook de afwerking van de huishoudelijke taken werd beoordeeld. René lijkt er ondertussen wel klaar mee. Had hij net het dorstige kalfje een emmer water gebracht na de barbecue, confronteert Claudia hem opeens met een ultimatum: “Overreed mij om voor jou te kiezen!” Wat zijn dat nu voor manieren? René viel helemaal stil. Sommige kijkers vonden dat hij Claudia direct in zijn armen had moeten nemen en flink had moeten kussen (’tegen het aanrecht aanklemmen’ werd ook genoemd). Maar wij konden ons zijn verwarring wel voorstellen. Hoezo ‘overreed mij’? Als ze nu nog niet in de gaten heeft dat hij beter bij haar past dan Paul, dan past hij niet beter bij haar en is het ook goed zo. Toch?

Lichaamstaal

Het goede nieuws van deze aflevering was dat de lichaamstaal bij Bernice, Ype Jacob en Johan een stuk vrolijker is geworden. Bernice heeft gelachen en oogde een stuk relaxter. Ook in Zweden waren er een-op-een gesprekken op het strand. Ype Jacob en Bernice vinden zichzelf een goed team, Johan ging de ramen lappen bij de schoonouders en verklaarde zichzelf “een open dagboek”. Het al dan niet hebben van kriebels werd ook uitgesproken, in het Nederlands. Daarna mochten Ype en Bernice wel in het Fries over muggen en pinken praten, want toen had de cameraman de Google Translate inmiddels gevonden. Gelukkig maar, net toen het belangrijk werd! Bernice triomfantelijk: “Ik ren niet meer weg!” Ondertussen hebben wij geen paard gezien deze aflevering, dat was dan wel teleurstellend.

Storing

De aflevering eindigde met een ’teaser’ (sorry voor het Engels) voor de webserie. Waarin twee voormalige deelneemsters die voor dezelfde boer hadden geschreven hun verhaal vertellen. Waren die twee nu verliefd op elkaar? Toen wij dit nader wilden onderzoeken, bleken we niet de enigen. Er zat alweer een kink in de communicatiekabel:

U moet het zelf op een later tijdstip maar eens bekijken. Hopelijk spreken de dames geen Slowaaks…

Bron: Horses.nl

*over gevoelens praat je een stuk makkelijker in je moedertaal