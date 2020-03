Springruiter Erik Braat op date bij Boer zoekt Vrouw

Springruiter Erik Braat was in de tweede aflevering van het populaire Boer zoekt Vrouw één van de mannen die op speeddate gingen met boerin Annemiek. Braat overtuigde de knappe brunette om hem mee te nemen naar de dagdate die volgende week te zien is. Elke boer mocht daarvoor vijf dates uitkiezen.

Boerin Annemiek springt hobbymatig in het B en L. “Heb je wel tijd voor het springen?” vroeg Braat aan de melkveehoudster. “Ik doe m’n best, maar ik krijg ze tot nu toe nog niet zo goed getraind om een M-parcours te gaan rijden.” Braat reageerde snel: “Oh, daar kan ik je wel bij helpen!” Kennelijk was dat een goed idee. Boerin Annemiek zei: “Dat zou leuk zijn” en Braat mag volgende week mee op date.

Opfokker Geert Jan pelt mandarijnen

Veel van de geselecteerde potentiële boeren-partners namen kadootjes en prullaria mee voor ‘hun’ boeren. Paardenopfokker Geert Jan kreeg onder meer een reddingsboei en een houten paard van zijn dates. Ondertussen kocht de hobby-frietboer zijn dames om met zelfgepelde mandarijnen onder het motto “ik moet me even profileren.” De dames kregen er “helemaal hartkloppingen” van.

Ook Geert Jan gaat volgende week met vijf dates op stap. Na de dagdate selecteren de boeren elk drie mensen die komen logeren op hun boerderij.

