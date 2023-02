Staande ovatie voor gouden jubileum Bert de Ruiter

Speaker Bert de Ruiter zit 50 jaar in het vak. De man die de spanning nog net wat weet op te voeren wanneer het tijd is om keuzes te maken tijdens de hengstenkeuringen van zowel het KFPS als het KWPN en die ook menig springparcours in Nederland aan elkaar praat. De Ruiter werd gehuldigd op de hengstenshow van De Nieuwe Heuvel zaterdagavond, waar hij ook altijd de Friese hengsten én het publiek opzweept.

Wat begon met het ‘aan elkaar praten’ van de onderlinge wedstrijd groeide uit naar een fulltime job waar de 64-jarige zo’n 48 weken per jaar druk mee is. Ook tijdens zijn jubileum is De Ruiter gewoon aan het werk. De Nieuwe Heuvel in Lunteren wilde zo’n mijlpaal niet onopgemerkt voorbij laten gaan.

Gouden microfoon

Samen met Luctra Goudsmederij uit Kootwijkerbroek was een passend cadeau bedacht én ontworpen voor de jubilaris. Een prachtige gouden microfoon werd overhandigd waarna de speaker plaats mocht nemen in een chique rijtuig met een, uiteraard, Fries dubbelspan ervoor. “Waar Bert normaal vraagt om applaus voor onze paarden, vragen wij nu om een staande ovatie voor Bert.” En dat kreeg hij, zeer verdiend.

Podcast

Bron: Phryso.com