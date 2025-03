Strijdlustige stalbezoeken bij Boer zoekt Vrouw

Bij het populaire televisieprogramma Boer zoekt Vrouw was deze week de 'dagdate' aangebroken. Tijdens een uitje op eigen erf kwamen de boeren nader tot hun vier of vijf overgebleven kandidaten. Er moesten er drie gekozen worden, voor de logeerweek die direct aansluitend begon. De selectie was bij elke boer anders, maar er was sprake van een keiharde strijd. Wie nog overeind stond na het kickbocksen, spijkerbroekhangen of graffitispuiten mocht blijven. De beslissing bij paardenboerin Deedry is zelfs dermate spannend dat we er nog een week op moeten wachten...

Je hebt weleens van die dagen die voorbij vliegen, maar bij de zes liefde-zoekende boeren was de dagdate wel heel kort. Je had nog geen kleiduif geschoten en nog geen loempia achter je huig geschoffeld of je moest alweer naar huis. Althans zo voelde Anita het, die dit gedeelte van haar liefdesavontuur met de Groningse melkveehouder Jan niet gevisualiseerd had. Ze was in haar fantasie direct doorgestoten naar de citytrip en ja, daar ging het dus mis. Maar wie had ook kunnen bedenken dat Jan als een Sinterklaas-zonder-mijter uit de mist zou opduiken op een quad, waar hij na een rondje kleiduivenschieten met de buurman al zijn vijf dames oplaadde voor een chin.ind. buffet in de koeienstal. De drie dames die mochten blijven logeren konden hun geluk niet op. Annick vond het surrealistisch, een man die de wasmachine kan gebruiken. En Karina scoorde de roze overall. Gelukkig was wel drie dagen lang de schoonmaakster geweest voordat de logeerweek begon, want anders zou het natuurlijk een bende geweest zijn daar in Groningen. Anita gaat het niet meer meemaken en was daarover (of over haar helderziende kwaliteiten) diep teleurgesteld.

Tipisch hipisch

Bij Julius werd slagroomtaart gegeten en gecurld tussen de koeien. Die waren daar totaal niet van onder de indruk. Daarna ging het gezelschap spekjes en hamburgers bakken op de grillplaat. Iberisch paardenspecialist Kylie werd in de naamtitels als hipisch ondernemer voorgesteld, maar waarschijnlijk werd daar ‘hippisch’ bedoeld. Ze kon wat beter vragen stellen dan sommige andere dames en dat vond Julius wel fijn. Kylie mocht blijven, Nora moest terug naar Noorwegen en de logees hoefden nog niet meteen te melken. Hoe gaat dit verder?

Afgestyled of afgedroogd?

John serveerde bospaddestoelensoep op een perfect gestylede eettafel en deed aan aansprekend oogcontact tijdens het eten. Dat leek allemaal heel vriendelijk en gastvrij, maar later bleek de activiteit van het met verfbussen bespuiten van zijn crossauto een ware assessment. De pluimveemagnaat kan zijn eigen eieren niet eens onderscheiden van andere eieren, maar wilde wel gelijk enige diepgang met de dames. Al snel moest de keuze gemaakt worden, en de evaluatie begon goed met Johns opmerking dat er “stuk voor stuk prachtvrouwen” tegenover hem zaten. Daar had hij het bij moeten laten, want de feedback die volgde over dat de ene beter haar best had moeten doen en de andere geen humor had, die was écht niet nodig geweest.

Krachtmeting

De eveneens Brabantse boer Martijn lijkt ook zo joviaal en vriendelijk, maar hij had een woest obstakelparcours uitgezet voor zijn dames. Yvon protesteerde mild tegen deze setting door te vragen wat hij hier nu mee wilde bereiken. Maar Martijn was onverbiddelijk. Om de dames nog een beetje op het verkeerde been te zetten, werden er eerst worstenbroodjes gegeten. Maar daarna begon de keiharde afvalrace waarbij de vrouwen in de balken moesten hangen aan een spijkerbroek terwijl Martijn hen kritisch aankeek. En daarna met een shovel zand gooien en een staringdowncontest met Martijn zelf. Dat zag er heel intimiderend uit, maar was kennelijk voor de connectie. Ilja wilde niet meer van de shovel af, dus die moest naar huis. Ook Maud gaat niet mee. “Het glas is altijd halfvol” gaf Martijn de vertrekkende dames mee. Dat was aardiger dan de feedback van John, maar bij die staar-competitie zouden wij al zijn weggerend. Met medeneming van een extra worstenbroodje als smartengeld.

Deedry weet het ook niet

Deedry had haar gezicht uitgevouwen na een slapeloze nacht en was verbijsterd dat Yvon vond dat ze er nog mooi uitzag. Hoewel ze toch elke dag in de spiegel moet kijken om haar make-up te doen – die doet ze namelijk ook als ze alleen op haar bedrijf aan het werk is – was ze kennelijk nog niet op de hoogte van haar eigen uitstraling en schoonheid. De heren wel, die raken er niet over uitgepraat, zo was duidelijk uit de reacties op de vraag wat ze leuk vinden aan de paardenboerin. Of ze ook al verder gekeken hebben dan Deedry’s uiterlijk werd nog niet helder tijdens het bakken van de marshmellows. De mannen waren al flink aan het smelten. Voordat dat uit de hand zou lopen, gingen ze cowboyhoeden versieren. Dat was omdat Deedry geen meisje-meisje is en die jongens moesten ook wat aan de activiteit hebben. Het bleek een uitdaging voor de fijne motoriek van Sjoerd en de flirtkunsten van Deedry. Wesley bleef in zijn tunnel steken en vergat dat Deedry naast hem zat. Roy scoorde wel punten met zijn good looks en behulpzaamheid. Of hij mag blijven zien we volgende week. We vrezen dat Deedry hem niet durft uit te kiezen omdat ze denkt dat hij te knap is voor haar. En zo lijkt iedereen op de opfokstal voorlopig alleen nog druk met uiterlijk vertoon. Maar eerlijk is eerlijk: de cowboyhoeden stonden hen allemaal prachtig.

Roel in de touwen

Bij Roel gingen de dames kickboxen in de sportschool. Dat zag er bij aanvang wel wat verbeten uit, maar Roel was allang blij dat ze er waren en dat hij nog geen blauwtje had opgelopen. Dat volgde echter snel toen de dames hem in elkaar moesten boksen. Kelsey vond het leuk om een momentje alleen met hem te hebben, alleen was ze hem daarbij wel al giechelend inelkaar aan het beuken. We hebben trouwens uit betrouwbare bron vernomen dat deze roodharige dame een paardenmeisje is (hup Kelsey!). Er ontstond niet alleen een wedstrijd in de ring, maar ook een innerlijke strijd bij de dames tussen je best willen doen en Roel niet te hard willen raken. Niet iedereen was hier even goed in en Roel hing dus al na de eerste activiteit in de touwen. Gelukkig gingen ze daarna rustig lunchen in de kas met zeventig variaties van bloemkool. Lisanne wilde nog steeds een sausje, dus zij wordt waarschijnlijk van het erf gegooid volgende week. Ondanks een ongemakkelijke vraag over alle exen – je kan het maar beter alvast weten – had Roel al wel een leukerd gezien. We zijn benieuwd wie dat is.

Volgende week dus pas de selectie bij Roel en bij Deedry. Wat een spanning mensen!

Aflevering terugkijken

Bron: Horses.nl