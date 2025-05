Te weinig betaald bij Boer zoekt Vrouw

Deze week bij Boer zoekt Vrouw: De diverse Europese VVV's hadden zich weer massaal aangemeld om de citytrips te verzorgen voor de boeren en hun dates. Dat was niet overal een succes, zo zagen we Noorwegen vooral in het donker en was van het prachtige Madeira alleen de kermis vol in beeld. Twee bestemmingen werden zelfs helemaal niet bereikt. Voorlopig leken Slovenië en Spanje er het beste vanaf te komen in de strijd om de mooie plaatjes én de liefde.

Deedry en Roy waren nog steeds in winters Ljubljana. Vandaag brak de zon door bij een bezoekje aan het iconische meer van Bled, waar de Sloveense VVV waar voor haar geld kreeg. Deedry moest met Roy romantisch gaan roeien, maar dat vond ze maar wankel en eng. Ondertussen kwam het kerkje wel goed in beeld. Dat zo’n stoere paardenvrouw bang is voor water, hadden wij dan weer niet verwacht. Deedry vertelde trouwens dat ze zich openstellen nog enger vond dan het roeien van Roy. Later moest ze ook nog in een rondvaartboot in de hoofdstad. Roy vond dat romantisch, maar zij had daar vraagtekens bij. Ze liepen niet arm in arm, er is niet gezoend, maar ondertussen kwamen er wel doodeerlijke teksten uit Deedry’s mond. Teksten die in al hun eerlijkheid ook nogal hartverscheurend waren. Deedry vertelde dat ze niet zo snel iemand vertrouwt. Roy was al blij dat ze niet ongemakkelijk bij elkaar waren. Met alle sloten wijn die er gedronken werden was dat misschien niet zo gek, maar toen zei Deedry bij het ontbijt: “Mijn muurtje is aan het zakken. Ik heb opeens het gevoel dat ik er wel toe doe. Dat heb ik nog nooit gehad.” Zo pardoes en zonder tranen of drama. Er bleek dus toch heel veel te gebeuren in Ljubljana. Deedry zei zelfs aan het einde van de citytrip dat ze inmiddels gelooft dat Roy het serieus met haar meent en ze wilde ook thuis tijd voor hem maken. “Het doet wel iets met me, iemand die zo serieus is.” Wij gingen maar even wat Sloveense wijn bij onze tissues drinken.

Kylie en Julius in de war

Kylie mocht op citytrip met Julius en alle seinen leken op groen te staan. Maar binnen een dag in het wat nevelige Madeira, was de stemming omgeslagen. Het elektrisch mountainbiken ging nog wel, al zagen we niks van de prachtige omgeving en moest Julius een beetje wennen aan het concept ‘berg’, want dat bestaat niet in Friesland. De melkveehouder wilde kijken of het elke dag nog een beetje leuker zou worden, maar had wel in de gaten dat ze zich nog niet op een vierbaanssnelweg richting de liefde bevonden. Ondertussen was Kylie een beetje aan het wachten tot er iets zou gebeuren. Waarmee we weer terug waren in de sfeer van de Friese winter, waar Yvon de zaak vlot moest komen trekken. Het eindigde met Kylie in tranen op de kermis: “De rem gaat erop en ik word dan niet de leukste versie van mezelf.” Julius weet niet hoe en wanneer hij moet toeslaan, Kylie: dus hup, neem zelf het initiatief! Anders eindigen jullie straks nog in een ronddraaiend theekopje. Dat kunnen we niet nog eens aan.

Noorwegen betaalt te weinig

Waar Martijn en zijn Ciska zich al kussend en giechelend door de warme straten van Sevilla bewogen, het prachtige Alhambra bezochten (de Spaanse VVV had goed betaald) en de lokale markt plunderden, was het in Tromso midwinter en vooral donker. Zelfs het noorderlicht kon John en Eileen niet uit hun warme huisje lokken. John vertelde dat hij een workaholic is en Eileen vond alles leuk. Toen het eindelijk licht werd, gingen ze op pad met een hondenslee. Dat is natuurlijk prachtig, maar wij kunnen u uit ervaring vertellen dat je niet vooraan op de slee wil zitten als een stel opgewonden sledehonden uit de startblokken komen. Dat levert nog wel eens ‘stinkende ongelukjes’ op… Kennelijk wist John dat ook want die had Eileen als buffer tussen hem en de honden geparkeerd. Slimme zet! Waar de Noorse VVV nog wel iets aan mooie sneeuwlandschappen kreeg opgeleverd werd er op andere plekken in Europa flink bespaard. Jan kreeg geen tickets, omdat zijn dames waren weggerend. En Simone en Roel gingen op date in een nondescripte schaatshal. Waar Simone weliswaar in haar hoofd zat, maar wel minder en ze zelfs met elkaar moesten lachen. Vooruitgang!

Boeken maar

Volgende week de ontknoping. Wij kijken uit naar de antwoorden op allerlei vragen… Heeft Kylie Julius nog versierd? Hebben Roy en Deedry al samen gekookt? Kan Roel inmiddels pootje over? En met wie heeft de glunderende Jan geappt? Maar eerst maar eens een reisje naar Bled boeken. Of toch Sevilla?

Brorn: Horses.nl