TeamNL Paardensport in the picture in Het Perfecte Plaatje

Op woensdag 15 november is TeamNL Paardensport te zien in het Perfecte Plaatje. Voor deze aflevering kwam het Perfecte Plaatje naar de KNHS in Ermelo en maakten vijf deelnemers prachtige foto’s met als opdracht ‘Leg de liefdevolle band tussen paard en ruiter vast met een Olympische ring in beeld’. Gastjury en topfotograaf Arnd Bronkhorst beoordeelde hun foto’s.

De gewaardeerde topfotograaf, Arnd Bronkhorst, nam de rol van gastjury op zich en beoordeelde de adembenemende foto’s die werden gemaakt van Dinja van Liere, Lars Kersten, Merel Blom, Sanne Voets en Kristy Snepvangers.

Blij verrast

“Het leukste van gastjury zijn bij Het Perfecte Plaatje was het echte enthousiasme, de inventiviteit en de emoties bij de fotografen. Ze werden geconfronteerd met een pittige opdracht, waren volledig onbekend met paarden, de disciplines en de (on)mogelijkheden en ze maakten er allemaal wat van, met behulp van de ruiters. Heel mooi om te zien hoe snel er een band groeide met paard en ruiter, en hoe ze samenwerkten om tot een goede foto te komen in zeer korte tijd. Ik was blij verrast met de resultaten en het was een groot plezier om de fotografen met de paardenwereld kennis te laten maken”, vertelt Arnd Bronkhorst.

Positieve kijk op de paardensport

Deze aflevering is meer dan alleen entertainment; het is een kans om de Nederlandse samenleving een positieve kijk te geven op de paardensport. Met naar schatting 2 miljoen kijkers per aflevering, is Het Perfecte Plaatje een uitstekende gelegenheid om de liefdevolle band tussen paard en ruiter te tonen en zo het imago van de paardensport een welverdiende boost te geven.

Het Perfecte Plaatje: woensdag 15 november om 20.30 uur op RTL4

Bron: KNHS