Terugkijktip: ‘De Opvolgers’ met VDL Stud

Gisteravond stond bij het televisieprogramma 'De Opvolgers' VDL Stud centraal. Sander Schimmelpenninck ging op bezoek bij de familie Van De Lageweg en sprak met Wiepke van de Lageweg over de groei van het familiebedrijf, de paarden die belangrijk zijn geweest en over hoe iedereen in de familie zijn steentje bij draagt.

De VDL Stud staat bekend als hengstenhouderij en sport- en fokkerijstal met klanten over de hele wereld. Het bedrijf is grootgemaakt door Wiepke en Jannie van de Lageweg. Het bedrijf wordt nu voortgezet door de nieuwe generatie Van de Lageweg. De drie zoons van de Lageweg Wiebe-Yde, Janko en Sipko en hun dochter Wyneke hebben de bedrijfsvoering grotendeels overgenomen.

Klik hier om de uitzending te bekijken

Bron: Uitzending gemist

