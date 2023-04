Terugkijktip: Dressuuramazone in tv-programma ‘Wie van de 3’

In de laatste editie van het tv-programma 'Wie van de 3', afgelopen zondag op SBS6, verschenen meerdere dressuuramazones in beeld. Althans, één echte. Dat was Subtopamazone Anouk Daris. Panelleden Martien Meiland, Britt Dekker, Raven van Dorst en Najib Amhali probeerden te achterhalen wie van de drie kandidaten de echte dressuuramazone was.

Panellid Britt Dekker is natuurlijk ervaringsdeskundige. Of het haar lukte om de echte dressuuramazone aan te wijzen is te zien in de uitzending.

Bekijk hier de uitzending

Bron: Horses.nl