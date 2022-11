Thom Verheul wint prestigieuze internationale Award met documentaire ‘The Successor’

De documentaire ‘The Successor’ van de Nederlandse Film- en documentairemaker Thom Verheul heeft een prestigieuze award gewonnen op het internationale filmfestival in Milaan. Verheul volgde dravertrainer Richard Westerink en zijn superpaard Etonnant twee jaar op de voet.

Verheul volgde Westerink (43) uit Apeldoorn en reisde met hem door heel Europa. De meest succesvolle dravertrainer uit Nederland maakt in Frankrijk – het grootste drafsport land ter wereld –furore met zijn toppaarden die al miljoenen aan prijzengeld wisten te winnen. De nu achtjarige Etonnant is het grootste talent van zijn stal. Er staan miljoenen op het spel en Westerink en Etonnant beleven alle hoogte- en dieptepunten op en buiten de baan. De internationale rollercoaster waarin Westerink zich bevindt, leidde Verheul uiteindelijk via Parijs naar Stockholm. Daar wachtte in mei het Wereldkampioenschap sprint (Elitloppet). Etonnant stond in Zweden voor de onmogelijke opgave om in de voetsporen van zijn illustere vader (Timoko) te treden waarmee Westerink de wereldtitel in het verleden al tweemaal won.

Verheul wint prestigieuze prijs op internationaal filmfestival



De documentaire die ruim een uur duurt won op het 40th Milano International FICTS fest in de categorie Sport Movies & TV 2022, Great Champions, de prestigieuze award. Het was de finale van twintig festivals over de gehele wereld van de ‘World FICTS Challenge’ World Championship of Television. Tijdens de ceremonie was het IOC-voorzitter Thomas Bach die via een videoverbinding de winnaars toesprak: “Sport en cultuur zijn ongelofelijk belangrijk om mensen van over de hele wereld bij elkaar te brengen. De fantastische films en documentaires over sport die hier vandaag een award in ontvangst mogen nemen dragen daar op een fantastische manier aan bij.”

Initiatief



ZEturf, de internationale kansspelorganisatie gesteund door haar Zweedse partner ATG en TROTR Media uit Joure, maakten de documentaire waarin Richard Westerink wordt gevolgd, financieel mogelijk. Westerink was zelf ook aanwezig in Milaan: “Ik ben erg trots dat ik heb mogen meewerken aan deze documentaire en daarmee de internationale drafsport bij een groter publiek onder de aandacht heb mogen brengen.”



Olgers & Verheul films, die de film geheel naar eigen inzicht kon maken, nam de award samen met Westerink in ontvangst. “Het is een grote eer om deze prijs te mogen winnen. Ik heb Richard echt overal mogen volgen en een uniek beeld gekregen van de internationale drafsport. Ik wist van tevoren niet wat ik ervan kon verwachten maar de topsport die Westerink bedrijft, heeft me ongelofelijk gefascineerd,” zei Thom Verheul.



Managing director Paul Klomp van ZEturf vond de award voor de ‘The Successor’ in Milaan meer dan verdiend: “Richard Westerink is een echte ambassadeur voor de internationale drafsport. Hij heeft op een ontwapende manier laten zien wat er allemaal bij komt kijken om in de absolute wereldtop te kunnen presteren.”

Waar de film binnenkort is te zien is nog niet duidelijk, hierover zijn partijen nog met elkaar in gesprek.

Bron: Persbericht