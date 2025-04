Catfights en onzekerheid bij Boer zoekt Vrouw

Bij Boer zoekt Vrouw zijn we inmiddels bij dag drie en vier van de logeerweek. En voor velen is die logeerpartij inmiddels op een soort uitputtingsslag gaan lijken. Paardenboerin Deedry heeft al nachten niet geslapen en ook bij kolenboer Roel en melkveehouder Julius slaan de twijfel en onzekerheid aan alle kanten toe. In Brabant zijn ondertussen catfights uitgebroken op de bedrijven van Martijn en John. Alleen in Groningen is het (nog) pais en vree, met een glunderende boer Jan.

Als we het goed begrepen hebben, telt de ‘logeerweek’ in totaal vijf dagen. Op dag twee gaat er iemand naar huis en de laatste twee blijven als het goed is tot de eindbeslissing op dag vijf. Dan maakt de boer bekend wie er mee mag op citytrip. Met klotsende oksels, want misschien wil diegene wel helemaal niet mee. Maar goed, gezien de tijdlijn, zou je kunnen denken dat dag drie en vier gewoon gezellig en verdiepend zijn voor de logees en hun boer, maar dat blijkt alleen in Groningen zo te zijn. Daar werd Jan tot grote hilariteit van zijn dames getrakteerd op vegetarische rookworst en wil zelfs Dorien nu blijven. Wat zou daar toch in het water zitten?

Catfights

Bij pluimveemagnaat John was vorige week al een catfight uitgebroken tussen Ei-leen (what’s in a name) en Karin, maar die werd deze week bijgelegd. De strijd om John gaat ondanks de blije gezichtjes toch hevig door, want beiden willen die boer. Karin ging aan een mestband sleutelen en Eileen kroop op schoot in de shovel. Ieder zo haar strategie, zullen we maar zeggen. Ook melkveehouder Martijn is in trek, maar hij lijkt wat te neigen naar Marleen inmiddels. De pittige Ciska was er helemaal klaar mee dat ze aan elkaar zaten te plukken en haar negeerden, dus ging naar het pasgeboren kalfje kijken. Dat – ook wel eens leuk – gewoon nog bij de moederkoe bleek te staan in het stro. De situatie loopt volgende week kennelijk verder uit de hand, maar ook bij Martijn weten de dames wat ze willen en is de boer bezig met zijn keuze te bepalen. Prima te volgen voor de buitenstaander.

Mist

Maar dan de andere drie. Allebarstens. Wat gebeurde daar allemaal? De regie probeert van zo’n dagje melken, mesten, voeren, eten en een paar gesprekjes, per boer een verhaallijn te maken. Maar er was deze week werkelijk geen touw aan vast te knopen. Wie wilde wat? Wie wist niet wat ‘ie wilde? Wie blokkeerde? Wie durfde geen move te maken omdat er nóg een logee was? Wie wilde niemand kwetsen of teleurstellen? Het weer blijft overigens op alle boerderijen niet aflatend mistig, donker en treurig, hetgeen de stemming ook niet vooruit hielp. Maar de mist zat duidelijk ook in de hoofden. Overigens moet één ding gezegd worden: iedereen doet ontzettend zijn best. Niet alleen om de boer te veroveren, maar ook om het gesprek gaande te houden, niet te snel te oordelen, geen hork te zijn, niemand uit te sluiten, vragen te blijven stellen en zich kwetsbaar op te stellen. Complimenten. Maar al dat beleefde gedoe is natuurlijk doodvermoeiend. En op dag drie en vier begon dat zijn tol te eisen.

Deedry

Ook bij Deedry was dat duidelijk, want die lieve meid heeft al drie nachten niet geslapen. De twijfel slaat toe: “Ik dacht dat ik het op orde had, maar blijkbaar niet.” Ze wil niemand teleurstellen of kwetsen. En het bezoek van haar vriendin en zussen was niet chill, maar ongemakkelijk. En toen kwamen de tranen tussen de jaarlingen. Roy en Sjoerd zagen wel dat ze het lastig had, maar wisten niet wat ze ermee moesten. Roy gaat veel praten als hij onzeker is, maar wil geen liefdesverdriet. En Sjoerd vroeg zich af of hij nou moest vragen wat er was, of haar de ruimte moest geven. Een knuffel was misschien een goed idee geweest?

Yvon ingevlogen

Hopelijk heeft Deedry het telefoonnummer van Yvon, want die kan dit soort situaties altijd oplossen. Maar de presentatrice moest eerst naar Roel in het kolenveld en kwam daar geen minuut te vroeg aan. Zijn dames vonden dat hij nog steeds te veel over kolen praat en hij vindt dat zelf eigenlijk ook. Al heeft hij al wel gevraagd wat ze vinden van hun verblijf en van hem. Maar vervolgens durfde Simone weer niet eerlijk te zijn. Yvon trekt uit Roel dat hij denkt dat de meiden perfect voor hem zijn, maar ook dat ze beter kunnen krijgen dan Roel zelf. Een enorm minderwaardigheidscomplex steekt zijn kop uit de Noordhollandse klei. Yvon: “Ik vind het zo onterecht dat je zo over jezelf denkt. Het wordt tijd dat iemand elke dag tegen je gaat zeggen dat het niet waar is.” Daarna gaat ze de dames loswrikken uit hun blokkeermodus. In het voorstukje van volgende week wordt er zelfs geknuffeld! Hoera voor Yvon!

Kylie

Ook op de boerderij van de Friese melkveehouder Julius liep de zaak behoorlijk vast. Wij denken dat Julius een catfight á la pluimveemagnaat John eigenlijk wel handig zou vinden. Dan wist hij tenminste of Myrthe en Kylie hem zien zitten, want daar kwam hij nu niet uit. En daarom durfde hij ook geen stapje bij te zetten. “Ik wil eigenlijk wel wat bevestiging.” Kylie legde echter aan de camera uit dat ze die niet gaat geven want ze weet het ook niet. En ze wilde ook niet een move maken als Myrthe ook nog op de boerderij is. Maar ze was wel op zoek naar de volgende stap. Maar die kwam dus niet zo lang Julius geen idee had hoe ze erin staat. Ook Myrthe wist het allemaal niet en ging maar even in wat pannen roeren. Gelukkig komt Yvon volgende week ook naar Friesland om de boel te redden.

Wij gaan ondertussen maar even een koud washandje op ons voorhoofd leggen. Heeft iemand het telefoonnummer van Yvon toevallig?

Bron: Horses.nl