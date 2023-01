Uitbreiding voor Team Verhagen

Geen veulen of nieuw personeelslid, maar een zoon zorgt komende zomer voor uitbreiding van Team Verhagen in Boekel. Dat melden trotse aanstaande ouders Steffi en Roel Verhagen via social media. De BZV-deelnemers werden twee jaar geleden voor het eerst ouders, toen van dochter Sterre. "Met dank aan Yvon Jaspers en het BZV-team!"

Steffi is van plan om deze baby ook meteen weer mee te nemen naar stal, laat ze weten via de site van Boer Zoekt Vrouw “Ik hoop eigenlijk gewoon weer hetzelfde te gaan doen, zoals met Sterre. Gelukkig kan Sterre nu lopen en begrijpt ze al veel dingen. En opa en oma zijn er ook gewoon, dus er is genoeg hulp.”

De baby wordt begin deze zomer verwacht. “We kunnen niet wachten tot hij er is.”

Bron: Instagram en https://boerzoektvrouw.kro-ncrv.nl/