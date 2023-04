Uniek kijkje achter de schermen van magische paardenshow Cavalluna

Cavalluna, de meest geliefde paardenshow van Europa, is vanaf oktober 2022 tot juni 2023 te gast in meer dan dertig steden. Op 10 en 11 juni is Cavalluna, Secret of Eternity ook te zien in de Ahoy in Rotterdam. Eén van de amazones die van de show deel uitmaakt, is de Nederlandse Minoek van Serveen. Zij geeft in een interview met Horses.nl een uniek kijkje achter de schermen.

“Deel uitmaken van één van de teams van Cavalluna, lukt je niet via een sollicitatiebrief. Eigenlijk kom je er alleen maar via via”, vertelt Van Serveen als we haar vragen hoe ze bij de show terechtgekomen is. “De show duurt negen maanden en de organisatie wil mensen waar ze op kunnen vertrouwen. Hoewel de shows echt fantastisch zijn en mensen misschien de indruk krijgen dat het één groot feest is, is het achter de schermen knetterhard werken. Je wilt niet dat mensen na drie maanden stoppen, omdat ze er toch geen zin meer in hebben.”

Tussenstation

In die negen maanden zijn de meeste shows in Duitsland, maar er zijn ook shows in Oostenrijk, België en natuurlijk Nederland. “De meeste steden zijn rond de 800 kilometer enkele reis. Het team bestaat uit 64 paarden en tussen de honderd tot 150 ruiters en amazones. Een klein groepje verzorgt de paarden doordeweeks. Doordeweeks staan ze op een stal in Düsseldorf, als het ware ons tussenstation. Op die dagen worden ze maar heel licht gewerkt, veelal lopen ze gewoon lekker buiten in het weiland en worden ze een keertje gelongeerd. In de weekenden zijn er circa vijf shows verdeeld over drie dagen, dus de rust tussendoor hebben zij – en wij – ook wel nodig. Maar die dagen zijn we bijvoorbeeld ook druk met het wassen van de spullen en het in- en uitladen van de vrachtwagens.”

Niet altijd rozengeur en maneschijn

Van Serveen doet twee weekenden per maand een show en is een week per maand verantwoordelijk voor de verzorging van de paarden op stal. “Op vrijdag vertrekken we naar de stad waar we dat weekend optreden en met elke vrachtwagen, waarvoor we vast transport hebben, gaat er een ruiter mee. We hebben onderweg tussenstops en voeren dan de paarden. Daar zit je dan, te wachten voor de kliko’s langs de snelweg. Nee, het is niet een en al rozengeur en maneschijn. Dat is de kant van het verhaal die niet veel mensen kennen”, vertelt ze lachend. “Op de show zijn we druk met het verzorgen, wassen en klaarmaken van de paarden en natuurlijk het uitmesten van de stallen. We hebben geen grooms, we doen het allemaal zelf. Dat zorgt ook voor die ultieme band die we met onze paarden hebben, en het houdt ons met beide benen op de grond.”

Eén grote familie

Het vele samenwerken en samenzijn zorgt er ook voor dat het team van Cavalluna elkaar als één grote familie beschouwd. “Er zijn altijd ups en downs, je spendeert veel tijd met elkaar. Zeker met de mensen die ook op de stal in Düsseldorf werken. We eten samen, we reizen samen en dat negen maanden lang. Voor het grootste gedeelte hebben we heel veel lol en is het heel gezellig, anders is het ook niet vol te houden. Zeker de laatste paar maanden is het namelijk best pittig. En we vormen eigenlijk allemaal een goed team met de paarden. Ik ben ook gek op Wietse, het paard dat ik in de show rijd. Volgend seizoen neem ik zeker weer deel aan de show en ik heb mijn baas, Felipe Fernandes, ook de eigenaar van alle Friezen uit ons team, al gezegd dat ik Wietse als hij zijn laatste show gelopen heeft, graag wil overnemen en zijn pensioen wil geven.”