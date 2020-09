Van Trigts documentaire over de Chardons zondag op NPO1

IJsbrand en Bram Chardon houden de gemoederen de laatste tijd bezig met hun stugge houding ten opzichte van het WK in de achtertuin van concurrent Boyd Exell. Wie zijn deze mannen en wat drijft ze? Documentairemaakster Annette van Trigt maakte in 2018 (richting en op de Wereldruiterspelen in Tryon) een documentaire over de twee en die wordt zondag op NPO1 om 23.00 uur voor het eerst uitgezonden.

Vlak voor de Wereldkampioenschappen 2018 in Tryon (South Carolina) wint IJsbrand Chardon het CHIO in Aken. De gelouterde menner beschikt over toppaarden met de juiste mentaliteit. ‘De Jacht op Goud’ in Amerika is begonnen.

Dood of de gladiolen

Het wordt ‘de dood of de gladiolen’ tijdens een WK dat geteisterd wordt door de dreiging van een orkaan, een chaotische organisatie, helse temperaturen en de opkomst van zijn zoon Bram.

Hoe houd je 5 paarden gezond en fit voor een dergelijk zwaar kampioenschap in een moordende concurrentie?

Annette van Trigt

Annette van Trigt volgde de voorbereidingen èn het WK in Amerika. De maakster van onder andere The Story of Totilas, Gouden Genen en Vals Spel geeft een inkijkje in het leven van de Chardons.

Première 20 september 23.00 uur

Omroep WNL zendt de nog nooit vertoonde documentaire De Jacht op Goud zondagavond 20 september om 23 uur uit (na Studio Voetbal). Op 4 oktober wordt de documentaire om 11 uur herhaald.

Verder is de documentaire ook afgenomen door Ziggo Sport, die De Jacht op Goud op gezette tijden zal uitzenden.

© AVT Productions

Bron: Horses.nl