Van Trigts film over Chardon in de prijzen op filmfestival

Een film van Annette van Trigt is opnieuw in de prijzen gevallen op het Equus Film Festival. In 2017 won haar film 'The Story of Totilas' al een Winnie Award voor de beste documentaire en nu viel de 'De Jacht op Goud' in de prijzen. In deze in Nederland nog niet vertoonde documentaire volgt Van Trigt IJsbrand en Bram Chardon op de Wereldruiterspelen in Tryon en de weg daar naar toe. Op het in Kentucky gehouden filmfestival kreeg de film een award voor de beste internationale film langer dan 60 minuten.

Vlak voor de Wereldkampioenschappen in Tryon wint IJsbrand Chardon het CHIO in Aken. Alles klopt voor Amerika. De gelouterde menner beschikt over toppaarden met de juiste mentaliteit. Het wordt ‘de dood of de gladiolen’ tijdens een WK dat geteisterd wordt door de dreiging van een orkaan, een chaotische organisatie en helse temperaturen. Een spannend inkijkje in de wereld van de vierspanmenners en gefilmd met een zogenoemde ‘Red’-camera, die ook wordt gebruikt voor speelfilms.

Bekijk hier de trailer van de film:



Bron: Horses.nl