The Legacy of Totilas, de nieuwste documentaire van Annette van Trigt, ging afgelopen weekend op het Equus Film Festival in Midway, Kentucky (VS) in première. Het vervolg op the Story of Totilas kreeg op het festival de prijs voor de beste buitenlandse documentaire. In de film laat Van Trigt zien hoe Totilas ook na zijn overlijden in 2020 de paardenwereld bezig bleef houden. En niet alleen de paardenwereld: tot rechters aan toe.

De 90 minuten durende documentaire geeft samen met ‘The Story of Totilas’ de complete biografie van Totilas weer. “Alle direct betrokkenen uit zijn inner circle geven inzicht in wat er zich achter de schermen heeft afgespeeld. Niemand die hem bezat of de eer had om met hem te mogen werken, blijkt daarvan gelukkig te zijn geworden”, vertelt Van Trigt.

Kentucky

Van Trigt koos er bewust voor om de film in Kentucky te lanceren, in een bioscoop vlak bij het Kentucky Horse Park waar Totilas onder Edward Gal teamgoud en twee keer individueel goud won op de Wereldruiterspelen.

Van Trigt heeft dubbele gevoelens bij de prijs: “Ik zie de verkoop als het begin van de tragedie, het beeld gaat de kast in.”

Op de tribune

“In de zaal bij de première van de film zaten liefhebbers die op de tribunes zaten destijds in Kentucky. Druk gesticulerend hoe Totilas de ring in kwam: ‘He came out like a crab‘. Vol ongeloof. Ze hadden nog nooit zoiets gezien. Ze reisden vroeg af om maar niks van het inrijden te hoeven missen. En moesten vechten aan de bakrand om een glimp op te kunnen vangen”, vertelt Van Trigt.

Eén van hen zei me: “Zo’n lief paard, hij kon om zich heen kijken. Zo van: zie je mij, dat ging door merg en been. Wat een uitstraling!“

Ook waren de aanwezigen bij de première vol lof over Edward Gal en zijn rijkunsten. “Ze spraken de hoop uit op een terugkeer in de ring.”

Biscoop en streamingsdienst

Van Trigt hoopt The Legacy of Totilas eerst uit te brengen in de bioscoop in Nederland. “Samen met The Story of Totilas wil ik beide films daarna aan een streamingsdienst aan gaan bieden. Besprekingen hierover zijn aanstaande maar dat wordt niet eerder dan ergens in 2027”.

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Bron: Persbericht