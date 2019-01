Vanavond live: Op de koffie bij Team Nijhof en vragen stellen aan Zoï Snels

De populaire online paardensportzender ClipMyHorse.tv opent de reeks 'Op de koffie bij..' vanavond bij Team Nijhof in Geesteren. Familie Nijhof geeft vanaf 21.00 uur een inkijkje in hun werk en hun bedrijf. Via de interactieve livestream op Facebook is er voor kijkers ook de mogelijkheid om vragen te stellen aan Zoï Snels.

ClipMyHorse.tv gaat met de serie ‘Zu gast bei’ in Duitsland al enige jaren op bezoek bij onder andere topruiters. Die serie komt nu ook naar Nederland. Deze aflevering van ‘Op de koffie bij…’ is de aftrap van de Nederlandse variant. Het is de bedoeling dat ClipMyHorse.tv de komende tijd elke vier weken bij een succesvolle springstal- of ruiter op bezoek gaat.

