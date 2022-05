Veel happy endings in Boer zoekt Vrouw

In de laatste aflevering van Boer zoekt Vrouw voor dit seizoen, keken alle tien de BZV-boeren terug op hun liefdesavonturen. Het programma was eind april opgenomen en liet zien wat de vaste kijkers al verwachtten: Paardenboer Hans en zijn Annette hebben het nog steeds heel leuk samen. Fruitteler en dressuurpaardenfokker Rob blijkt (vooralsnog) niet geslaagd in zijn zoektocht. De Terschellingse Hilda, die een paardenbedrijf runt, heeft de Friese Tjitze aan de haak geslagen. Maar liefst zeven van de tien deelnemende boeren vonden de liefde.

Hilda was één van de vijf boeren die niet op televisie gevolgd werden, maar ze was wel in de webserie van Boer zoekt Vrouw te volgen. We leerden de Terschellingse Friezenhouder kennen als een wat onzekere jonge vrouw, die vreesde dat de liefde niet voor haar bestemd was. Bij de reünie verscheen ze blakend van zelfvertrouwen met haar vriend Tjitze, wiens brief bovenaan de stapel met reacties was beland. Hilda was voor een date naar de wal gegaan en daar was de vonk eigenlijk al direct overgeslagen. De Friese loonwerker is vaak op het gecombineerde melkveebedrijf en paardenbedrijf van Hilda’s familie te vinden. Hilda’s vader: “Ze is wel blijer, dat valt mij wel op.”

Rob in de valkuil

Boer Rob gaf bij de reünie toe opnieuw in zijn al op dag 1 aangekondigde valkuil te zijn getrapt. “Ik had het meteen al bij het lezen van de brief, en zien van de foto” zo vertelde de fruitteler / fokker over Wendy. Presentatrice Yvon Jaspers vroeg of ze hem wel genoeg gewaarschuwd had, zoals afgesproken. Want Robs doel was: “Don’t jump on the other.” Niet gelukt, maar volgens Rob had Yvon wel vaak genoeg gewaarschuwd en had hij het ook “breed gehouden”. Over Wendy: “Ik ging er helemaal voor, ik was helemaal hoteldebotel van Wendy. Maar het ‘wow effect’ dat zij wilde kwam niet.”

Rob ging all the way. Hij was alleen de weg kwijt #boerzoektvrouw — Arjan van Berkel (@AvanB69) May 15, 2022

Rob over het zichzelf terugzien: “Ik zie ook wel dat het niet zo uitwerkt zoals ik wil. Ik wil het ook te graag. Dat is moeilijk om te veranderen, zelfs al hebben we het erover gehad. Het komt vanuit onzekerheid, compenseren van een laag zelfbeeld. Ik heb het vertrouwen dat er iemand rondloopt die dat kan accepteren en ik geloof nog steeds in de liefde.”

Wonderbaarlijk

Wie naar de slotaflevering keek kon ook niet anders dan blijven geloven in de liefde. Dat de twijfelende Janine tóch bij de geduldige Sander teruggekomen is, mag een Limburgs mirakel heten. En dat de stugge Jouke liefdesbriefjes achterlaat voor zijn Karlijn is ook al opzienbarend. Maar het grootste wonder voltrok zich bij melkveehouder Evert, die bij de inmiddels door het voltallig Nederlandse publiek geliefde Maud zijn hart inleverde. In ruil kreeg hij woorden. Om bijvoorbeeld Yvon Jaspers de mond mee te snoeren: “Als ik jou al die vragen stel, dan weet jij de antwoorden ook niet toch?” En om Janine mee te analyseren: “Sander vult jou aan, zoals Maud dat bij mij doet.” Recht in de roos, Evert, wij zaten met onze oren te klapperen.

Evert heeft een cursus assertiviteit van Maud gehad… even Yvon met de mond vol tanden zetten. #bzv #boerzoektvrouw pic.twitter.com/t0Tts89qXl — Hond van Yvon (@HondvanYvon) May 15, 2022

Hans en Grietje

Springpaardenfokker Hans kwam – uiteraard – met Annette naar de reünie. Nog steeds met veel humor én de nodige zelfreflectie. Als Yvon naar de strubbelingen tijdens de logeerweek vraagt, zegt Hans: “Er is er eentje die uit de buurt komt en dan denk je al snel in die richting. Maar ik moest mijn gevoel gebruiken en stoppen met denken.” Annette: “Ik ben zo blij dat ik heb meegedaan, ik heb echt de hoofdprijs. Ik voel me een miljonair. Ik heb al vijf veulens geboren zien worden, maar nog geen één met een hartje op het voorhoofd.” Er volgt een compilatie van scènes met Hans en Annette die de slappe lach hebben. Annette, weer serieus: “Iemand die 69 is, die moet je accepteren zoals ‘ie is.” Hans: “We hoeven elkaar maar aan te kijken en we weten wat wel willen. het loopt als een geolied machientje.” Annette vertelt dat ze deze lente elke vrijdagavond haar auto naast de shovel in de schuur bij Hans verstopte en het weekend spendeerde met het ter wereld helpen van veulens en merries insemineren: “We zijn net Dokter Pol en zijn assistente!” Hans, openhartig: “Ja het is wel veranderd, ik heb ook veel meer zin in het leven.” Yvon vraagt of het niet anders is om verliefd te worden op latere leeftijd. En daar zijn de bekende pretoogjes weer: “Nee het is niet anders, het duurt alleen allemaal wat langer, maar meer ook niet!”

Waarvan akte. Tot volgend jaar!

