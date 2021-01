Verloting veulen bij inzamelingsactie voor Equiwent

Mario Maintz is een ruiter, trainer en fokker uit het Westfaalse district Coesfeld. Hij roept op tot een inzamelingsactie voor de internationale hulporganisatie Equiwent. Maintz geeft uit eigen fokkerij een veulen weg.

“We hebben besloten om het jaar 2021 te starten met een inzamelingsactie in combinatie met de verloting van ons laatst geboren veulen. Equiwent.org is een internationale hulporganisatie voor dieren en mensen in nood, hier telt elke euro!”

Call me Champion Z

Het veulen Call me Champion Z is een hengstveulen van de hengst Colman uit een Mr.Blue merrie die succesvol was in de sport. Het veulen is gezond, groot, en heeft een goede bovenlijn en een correcte bouw.

Geweldige partners

“We zijn erg blij dat we twee geweldige partners aan onze zijde hebben voor deze campagne. Derby paardenvoer geeft de winnaar 1 jaar extra voer voor het veulen en Equestrian Schockemöhle geeft een waardebon van € 500,00 voor de eerste uitrusting.” Iedereen die doneert vanaf 10 euro krijgt een kaartje voor het veulen.

