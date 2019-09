Video: Charlotte Dujardin houdt wel van een sprongetje

Charlotte Dujardin draait haar hand niet om voor een sprongetje. Ze maakte het discipline-uitstapje samen haar goede vriend Rory Gilsenan. De ruiter werd vorig jaar gediagnosticeerd met een hersentumor is momenteel in afwachting van een operatie nu de tumor is teruggekeerd.

Dujardin reed de tienjarige Irish Sport Horse-ruin Atlantic Slim en Gilsenan zat in het zadel van de hunter Vision Impossible.

Hersentumor

“Zoals ik onlangs al zei (waarmee Dujardin doelt op haar uitsluiting op het EK), de uitdagingen waar we mee te maken krijgen maken ons sterker. Deze week bleek dat mijn dierbare vriend Rory Gilsenan te horen heeft gekregen dat zijn hersentumor is teruggekeerd. Iedereen om hem heen is gebroken. Maar we weten dat als we voor hoop kiezen, alles mogelijk is.”

Wereld vergeten

“Dus vandaag besloten twee vrienden om de wereld te vergeten en gewoon plezier te maken met paarden. Ik kan niet vertellen hoe leuk het was! Echt een van de beste dagen die ik in lange tijd heb gehad. Rory, ik hoop en weet dat je gaat vechten om hier weer doorheen te komen”, aldus Dujardin.

Bron: Horses.nl/FB/H&H