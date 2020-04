Video: Dochter ‘pikt’ GP-paard Eva van der Linde in

De door Stoeterij Van der Linde gefokte Dark Knight Texel (Wynton x Caritas) wordt door Eva van der Linde uitgebracht op het hoogste niveau. Nu ze lijkt haar paard kwijt te zijn geraakt aan haar tienjarige dochter Britt. De jonge amazone kan uitstekend overweg met de ruin en heeft ook het piaffe-knopje al gevonden.

“De gevolgen van thuisquarantaine… Je Grand Prix-paard wordt gestolen door je tienjarige dochter”, aldus Van der Linde. “Kijk hoe geweldig braaf Dark Knight Texel is en let vooral even op het laatste stukje!”

Bekijk hier het filmpje

Bron: Horses.nl/FB