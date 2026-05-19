Video: Martin Fuchs daagt Isabell Werth uit

Ellen Liem
Martin Fuchs met Leone Jei (v. Baltic VDL) Foto: Pierre Costabadie/ www.arnd.nl

Martin Fuchs liet al eerder zien dat hij zou kunnen switchen naar de dressuursport. Passage, pirouettes en wisselseries zijn voor de springruiter geen probleem en nu is hij te zien in een nieuw dressuurfilmpje. Daarbij daagt Fuchs dressuuramazone Isabell Werth uit.

“Isabell I’m coming for you!”, aldus Martin Fuchs. In het filmpje toont Fuchs moeiteloos piaffe en passage. Ook zijn vriendin, Grand Prix-dressuuramazone Simone Pearce, is enthousiast over de dressuurvertoning van Fuchs. “Heel cool, ik ben bang dat ik binnenkort mijn werk verlies.”

Bron: Horses.nl

