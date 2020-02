In een show voor het goede doel in Wellington trad Martin Fuchs op. Niet met zijn toppaard Clooney (Cornet Obolensky x Farragamo) maar met een andere schimmel. De springruiter schudde passage, pirouettes en wisselseries uit zijn mouw wat door het publiek beloond werd met oh's en ah's. De laatste lijn sloot de ruiter met de teugels in één hand in stijl af.