Video: Nico Nyssen rijdt piaffe en passage zonder hoofdstel en sporen

Onlangs reed Nico Nyssen met Geneva (Sir Donnerhall x Olivi) in de Grand Prix op CDI Aken en nu liet het duo de Grand Prix-oefeningen op een hele andere manier zien. Met de door P. Crum gefokte KWPN-merrie reed Nyssen piaffe en passage zonder hoofdstel en sporen. "Het enige wat we nodig hebben is vertrouwen tussen paard en ruiter."

“Geen sporen en geen hoofdstel, geen probleem! Het enige wat we nodig hebben is vertrouwen tussen paard en ruiter. Geneva heeft de meest ongelooflijke mentaliteit”, aldus Nico Nyssen die veel complimenten kreeg voor zijn video.

Internationale Grand Prix

Nyssen komt met Geneva sinds september 2023 uit in de internationale Grand Prix en bracht de merrie op twee CDI’s aan de start. Bij het debuut in Waregem was er 66,935% in de Grand Prix en 70,935% in de kür. In Aken reed het duo naar 67,000% in de Grand Prix en 69,730% in de kür.

Bron: Horses.nl