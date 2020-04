Video: Raf Kooremans doet ’t zonder zadel

Door de coronacrisis is ook Raf Kooremans aan huis gekluisterd en nu er geen wedstrijden zijn, maakt hij het er thuis het beste van. Om zijn toppaard Dimitri N.O.P. (Vaillant x Enrico X) afwisseling in de training te geven, zette de ruiter een parcours uit. Dat gaat van het springen over de omheining, via verschillende natuurlijke hindernissen - zoals een shovel - naar de grasstrook rondom de buitenbaan. Meest opvallend: Kooremans springt dat rondje zonder zadel.