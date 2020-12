Video: skigebied zet paarden in als vervanging voor skilift

In Frankrijk zijn skiliften nog steeds gesloten, met uitzondering van touwliften of magische tapijten voor beginnerslessen. Maar lang niet alle gebieden hebben deze liften, dus wordt er creatief nagedacht. In het kleine Zuid-Franse skigebied Saint Léger les Mélèzes worden paarden en pony's ingezet om beginnende skiërs omhoog te brengen.

In dit skigebied worden nu dus paarden, net als bij ski-joëring ingezet: “Twee pony’s kunnen vier kinderen optrekken, een trekpaard kan een groep van acht kinderen trekken en de instructeur”, legt de directeur van de Franse skischool uit. “Deze paarden zijn dit werk gewend want deze activiteit, het ski-joëring, wordt normaal gesproken ook aangeboden als de liften wel draaien. Maar dan niet om mensen omhoog te brengen maar om te skiën achter de lopende of rennende paarden.”

Mee door als liften open zijn

De kinderen vinden het geweldig om een paard als skilift te hebben. De skischool verwacht en hoopt hier mee door te gaan, ook als op termijn de liften weer geopend zijn.

Bron: Wintersport.nl/FB