Video: Steffen Peters klasse apart in ‘wc-rol challenge’

Al heel wat ruiters in binnen- en buitenland hebben zich inmiddels laten uitdagen voor de 'wc-rol challenge'. Daarbij rijden ze een oefening met in één of twee handen een aantal opgestapelde rollen toiletpapier waarbij het de kunst is de rollen niet te laten vallen. Het lijkt erop dat Steffen Peters en zijn team voorlopig aan de leiding gaan in deze virtuele challenge.