Video’s: Sneeuw- en ijspret in de buitenbaan

Door de sneeuwval en het koude winterweer zijn de meeste buitenbanen omgetoverd in een ijspaleis. Maar ondanks deze voor paardenmensen lastige omstandigheden, wordt er vaak creatief mee omgegaan en valt er heel wat plezier te beleven in 'winter wonderland'. Bekijk hieronder een aantal filmpjes.

“Naast alle ellende die je dan op een paardenbedrijf hebt van de sneeuw en vorst, moet je natuurlijk ook ff lol maken!”, aldus Bas de Recht die woord bij daad voegde. Hij rende met een pony met daarachter een rubber bootje door de buitenbaan.

Bij Japke Heerschap-Kramer, Subtopamazone en dochter van de bekende fokkers Wobbe en Marietje Kramer (onder andere Kannan) , wordt er geschaatst.

Lord Europe laat zich uitstekend rijden in de sneeuw bij het dekstation van Paul Schockemöhle. Op de hengstenkeuring van Hannover werd de Lord Leatherdale-zoon geprimeerd en kwam in de aansluitende veiling voor 800.000 euro in handen van Joop van Uytert, Paul Schockemöhle en Andreas Helgstrand.

Ook Grand Prix-amazone Anna Blomgren draait haar hand niet om voor een ritje in de sneeuw.

Bron: Horses.nl