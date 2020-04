Vlogger Joseph Newcomb zet dressuurlegendes Totilas en Valegro tegenover elkaar

Vlogger en dressuurruiter Joseph Newcomb laat in zijn YouTube-vlog van vorige week dressuurlegendes Totilas (Gribaldi x Glendale) en Valegro (Negro x Gershwin) virtueel de strijd aan gaan. Eerder nam Totilas het al 'op' tegen Isabell Werths Bella Rose (Belissimo M x Cacir x). Wie zal er winnen?

In zijn vlog gebruikt Newcomb de kür van Gal en Totilas in Londen, waar de combinatie met 92,300% een nieuw wereldrecord vestigde. Newcomb vergelijkt deze met de kür van Dujardin en Valegro op de Olympische Spelen in London. Daar behaalde de Britse een score van 90,089%. Ruim twee jaar later liep de KWPN’er naar het huidige wereldrecord van 94,300% in de kür.

Eerder zette Newcomb Totilas en Bella Rose tegen elkaar. Daarvoor gebruikt hij de kür van Gal en Totilas op CHIO Aken 2010 en de kür van Werth en Bella Rose op de Wereldruiterspelen in Tryon 2018.

Bron: Horses.nl