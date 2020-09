Volkskrant-columnist schrijft over zijn eerste paardrijles

De column van Thomas van Luyn in De Volkskrant van vandaag gaat over paardrijden. Over zijn eerste paardrijles welteverstaan. Een kijkje van een buitenstaander in de paardenkeuken.

“Bij pingpong hoef je alleen maar het balletje te slaan en je bent begonnen. Bij paardrijden moet er van alles en dan ben je nog nergens: zadels, teugels, borstelen, bezemen, gehannes met laarzen en helmpjes, ga zo maar door. Dat zou voor mij reden genoeg zijn een andere hobby te kiezen, maar voor sommigen is het juist een lifestyle”, schrijft Van Luyn over ‘het vrouwending’.

Moordmachines

“De les begon met borstelen. Daarvoor moet je het hok in, en daar zit meteen mijn voornaamste bezwaar tegen paarden: het zijn moordmachines.”

Daar kun je wat van vinden

Van Luyns paard had geen zin om te draven. Volgens de instructrice lag dat aan hem, hij was te soft. “Dus schopte ik me een ongeluk tegen de flanken van dit lieve dier, maar nooit hard genoeg om haar aan het draven te houden. Het zat me niet lekker. Ik was een dier aan het schoppen dat de rest van de dag in een hok zat. Daar kun je wat van vinden, dacht ik.”

