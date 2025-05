Wegrennende Karins bij Boer zoekt Vrouw

De beslissingen naderen bij Boer zoekt Vrouw en dat leidt op sommige boerderijen tot diepe treurnis. Bij de Groningse schoonmaakfanaat Jan zijn beide overgebleven dames beleefd weggerend en bij kolenboer Roel lijkt het daar ook op uit te draaien. Ondertussen is Deedry al lang en breed op citytrip met Roy, maar of hij op de bank moet slapen is nog niet duidelijk.

Op de website van Boer zoekt Vrouw staat een artikeltje over de “vijf dingen die je nog niet wist over Deedry”. Punt 3: “Deedry gaat nooit op vakantie.” Maar… ze zou het wel willen, dus nu was dan toch het moment. Ze ging samen met haar blonde god Roy op citytrip. Eerste punt van orde: hoe schrijf je Loebliejana? Ljubljana dus, de hoofdstad van Slovenië. Een romantische (en natte) winterbestemming voor de twee. Toegegeven: het was wel wat ongemakkelijk. Deedry wilde het liefst in het midden van het grote bed, dus Roy moest waarschijnlijk in de badkuip slapen. Maar hij wilde zich dit weekend vooral openstellen, dus dat was vast wel OK. Ze begonnen het weekend door met de winterjassen nog aan champagne te drinken in de kamer om de sfeer een beetje los te wrikken. Daarna gingen ze op een terras zitten aan het water. Daar zagen ze een bejaard koppeltje waar ze graag een voorbeeld aan wilden nemen. Roy kwam tot diepere gedachten: “Saai is het beste wat je kunt hebben”, Deedry was het daarmee eens. “Saai is beter dan altijd gedoe en feesten” zo stelden ze samen vast. Deedry vond het wel fijn om wat serieuzere gesprekken te hebben.

Vluchten

Omdat Deedry vorige week de vlucht naar voren nam en een dag eerder op citytrip wilde, loopt haar ‘proces’ nu een beetje voor op dat van de andere boeren. Sterker nog: bij Jan gaat het helemaal niet tot een citytrip komen. Jan en Dorien bleven met z’n tweeën achter na het vertrek van Karina. Maar het was ook Dorien wel duidelijk dat Jan sterkere gevoelens voor Karina had dan voor haar. Hij was daar trouwens zelf ook transparant over, want aan gekonkel doet de Groninger niet. Dorien koos uiteindelijk toch maar voor zichzelf. Yvon kwam nog net op tijd in het hoge noorden aan om haar uit te zwaaien. Jan: “Ja, het is wel een beetje klote.”

Loskomen

Myrthe vertelde Julius tijdens een boswandeling dat ze drempelvrees heeft, maar hem wel leuk vindt. Dat was wellicht een mooi moment geweest om elkaar eens fijn op de bek te pakken, maar zo ver kwam het nog niet. Met Kylie wilde Julius vervolgens in de melkput een goed gesprek gaan voeren, wat wonderwel lukte. De hippisch onderneemster vertelde de Friese melkveehouder eindelijk dat ze weliswaar makkelijk praat, “maar ook niet zo makkelijk over dat soort dingen.” Om vervolgens maar gelijk door te pakken: “Wat vind je van mij dan?” Julius vond haar een “stoere vrouw, die ervoor gaat, maar ook een zorgzame kant heeft.” De twee spraken in elk geval eindelijk naar elkaar uit dat ze geen hoogte van elkaar kregen. Waarop Kylie aankondigde wel mee te willen op citytrip: “Duidelijker kan ik het niet maken”. Het gebrek aan relatie-ervaring bij Julius vindt ze geen probleem, want hij is niet onzeker en houdt ook van een feestje. Was dat ook weer uit de weg geruimd. Vervolgens werden beide dames aan een kruisverhoor onderworpen door de vrienden van Julius. Het mocht de pret niet drukken. Myrthe reageerde op de vragenlijst met: “Kom maar door” en iedereen zag er een stuk vrolijker en meer ontspannen uit dan vorige week. Hulde aan Yvon, zullen we maar zeggen.

Karin(a)s uitzwaaien

De afloop van dit seizoen blijkt trouwens zeer gemakkelijk te voorspellen te zijn geweest; iedereen die Karin(a) heet eindigt niet met een boer. Na Karina bij Jan, stapte deze week ook Karin bij Roel voortijds op. Simone twijfelt nog of ze in het kolenveld wil blijven, maar ook daar zijn de voortekenen niet gunstig. Terwijl Roel (en Simone zelf) nu juist zo ontzettend zouden opknappen van een andere omgeving. Terwijl Simone een rondje door de Noordhollandse mist liep zat Roel onder de slingers en ballonnen te sippen. Bij John werd ondertussen de extraverte Karin weggestuurd omdat ze geen ervaring met kinderen had en alle puzzelstukjes moesten van John wel in het perfecte plaatje passen. Karin stak nog net niet haar middelvinger op naar de Limburgse pluimveehouder, maar zei wel tegen Yvon: “Graag of niet”. Goed zo, meid! Ei-leen was ondertussen alleen maar blij dat ze de pluimveehouder eindelijk mocht knuffelen. Ze dacht ook dat ze zich nu niet meer constant hoefde te bewijzen, maar wij vrezen dat dat laatste nog niet voorbij is met perfectionist John. Die legt de lat namelijk zo hoog dat zelfs wij er onderdoor kunnen limbodansen (en dat wil wat zeggen). Van Yvon moest hij nu ophouden met zoeken naar perfecte plaatjes, maar ja. Wij wensen Eileen veel succes op citytrip.

Katers en koortslippen

Bij melkveehouder Martijn was er sprake van een kater, maar gelukkig wel zo eentje die door te veel alcoholische gezelligheid wordt veroorzaakt. Na een goed gesprek met Ciska over dat ze misschien iets té scherp was, had hij kennelijk met allebei gezoend en veel wijn gedronken bij het haardvuur. Het resulteerde de volgende dag in katers en koortslippen. Ciska deed de gordijnen maar gauw weer dicht voordat de buren er iets van zouden gaan denken. Hoeveel katers en koortslippen er volgende week tijdens de citytrips nog gaan ontstaan, daar durven we vooralsnog geen uitspraken over te doen. Misschien rennen er nog wel meer Karins weg! Goed nieuws was wel dat Roy na alle Sloveense wijn al begreep dat hij Deedry waarschijnlijk terug moest dragen naar het hotel. Hoop doet leven, mensen!

Bron: Horses.nl