Weinig gezoend bij Boer zoekt Vrouw

Hoewel niet iedereen het wellicht nog verwachtte, lijkt er toch binnenkort een einde te komen aan dit seizoen van Boer zoekt Vrouw. De trouwe kijkers hoeven zelfs nog maar één week te wachten voordat eindelijk duidelijk wordt hoe het allemaal is afgelopen. Ondertussen blijft de vraag: 'Hebben ze al gezoend?'.

Want van dat zoenen komt maar verdacht weinig in beeld. Alleen ex-boer Piet en zijn Anke komen kussend, dansend en rollebollend in bed in beeld. Maar hoewel ook Claudia en Paul en Richard en Robin zeggen dat ze het heel gezellig hebben samen, en dat overigens ook uitstralen, worden de kus-scènes kennelijk gemeden dit jaar. Daarom even een plaatje van Evert en Maud uit het vorige seizoen.

Zo, we hopen dat u er van bent opgeknapt.

Cavia’s

Dan nu eerst naar Zweden, waar Bernice de jongens niet samen op citytrip stuurde, maar samen naar huis. Dat hadden we toch bijna goed gegokt vorige week. Toen de twee mannen eindelijk weg waren (Ype: “Stoer van jou”, Johan: “Jammer dat het bij haar langer duurt”) ging Bernice grasmaaien met de hond en cavia’s kopen. Eindelijk had ze haar nieuwe huis helemaal voor zichzelf! De Zweeds-Friese paardenhoudster: “Het was veel lastiger dan ik gedacht had, maar ik heb de moed nog niet verloren.” Ze neemt eerst maar even pauze van de liefde. “Gelukkig is de hond er nog.”

Regen

Ondertussen verplaatste de Scandinavische film noir (die steeds weer opduikt in dit seizoen van BZV) zich naar Denemarken. Daar liepen Jasmijn en Haico in de regen door Aalborg en wilde de stemming maar niet verbeteren. Volgens Jasmijn lag dat aan haar: “Ik ben wel heel erg afstandelijk”. Dat sprak niemand tegen. Omdat het duo bij het klimmen en trapeze hangen de sfeer nog niet los genoeg kreeg, gingen ze maar naar het pretpark. Dat hielp niet omdat Jasmijn dacht dat iedereen naar hen keek vanwege het leeftijdsverschil. Wij denken eerder dat die cameraploeg die achter je liep nogal opviel, Jasmijn… Hoe zou Ellen naar deze tenenkrommende beelden hebben gekeken?

Vrolijke boel

In de Slowaakse Karpaten, Hannover en Normandië was het ondertussen een dolle boel. Claudia was enorm opgeknapt nadat ze vervroegd de knoop had doorgehakt en ging yogaën en oesters eten met Paul. “Ik heb het gevoel dat ik in een sprookje leef”. Piet en Anke zwierden over de boulevard en gingen kibbelen over taart en kettingen. Want dat doe je als je verliefd bent en elkaar leert kennen, zo hoorden we. En Richard en Robin konden elkaar nauwelijks terugvinden in hun enorme bruidssuite en gingen van de glijbaan. Al met al was het een vrolijke boel. Toch moest de oplettende kijker aan het einde constateren dat er slechts bij één koppel in beeld gezoend werd. We zullen maar aannemen dat de anderen dat liever nog even voor zichzelf hielden, want er werd in Duitsland, Slowakije en Frankrijk niet moeilijk gedaan over een kamer delen…

A la Normandie

Hoewel het ook in de Karpaten en Hannover erg mooi was (wij willen óók in een vw-kever-waterfiets!), had de Normandische VVV wel helemaal uitgepakt met de pittoreske dorpjes, watertandveroorzakende marktpleintjes en sfeerverhogende auberges. Wij gaan even een reisje boeken… adieu en tot volgende week bij de grande finale. Met hopelijk een heleboel zoenende boeren…

Bron: Horses.nl