Zwarte Cross-Bromfire gaat achter idool Bonfire aan

Dat Anky van Grunsvens Bonfire (v. Welt As) een inspiratiebron is voor heel veel paardensporters is niet nieuw, maar de bruine ruin was nu ook inspiratie voor een deelnemer aan de Zwarte Cross. Remco Dinkelman bouwde zijn motor om tot paard en won daarmee de eerste prijs in Lichtenvoorde.

Bromfire is een tot paard omgebouwde brommer(motor) waarmee Dinkelman meedeed aan de Zwarte Cross. Bij het bedenken van de naam werd hij geïnspireerd door het paard van Anky van Grunsven vanwege haar vele successen met Bonfire.

De naam brengt kennelijk succes, want met Bromfire won Remco zondag de eerste prijs in Lichtenvoorde. Terwijl Dinkelman zijn rondjes reed op Bromfire was hij gekleed als heuse ruiter.

Anky kon wel waarderen dat Dinkelman met zijn Bromfire goed gepresteerd had en gaf de bouwers op instagram een compliment: “Sprekend Bonfire, alleen net iets meer PK’s! Leuk bedacht mannen.”

Bron: Nieuwsuitberkelland