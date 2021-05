Ernstig ongeluk Finse Grand Prix-amazone Joanna Robinson

De Finse Grand Prix-amazone Joanna Robinson die onlangs de Platinum Stables in het Brabantse Riel heeft aangekocht, heeft gisteren met haar vrachtwagen een ernstig ongeluk gehad in het zuiden van Frankrijk. De vrachtwagen van Robinson stond met een lekke band langs de weg op hulp te wachten toen ze door een andere vrachtwagen werden aangereden. Eén paard kwam om het leven, andere paarden raakten gewond. Ze waren onderweg naar Nederland.

Op Instagram schrijft Joanna Robinson bij de video van de beelden na het ongeluk: “Ik zat te denken of ik deze video zou delen of niet. Maar als ik door dit te delen een paar mensen aan het denken kan zetten over hun wegmanieren… dan is het het waard.”

Lekke band

De vrachtwagen stond met alarmlichten aan in de berm langs de weg met een lekke band. Joanna Robinson zat met een medepassagier, enkele honden en paarden in de vrachtwagen toen het ongeluk gebeurde. “Vlak voor de grote klap maakten we ons zorgen over vrachtwagens die ons met zo’n hoge snelheid passeerden. Zelfs toen de politie er al was, reden mensen toeterend langs het ongeval… Gewoon ongelooflijk”, schrijft ze verder.

Eén paard overleden

De ravage na het ongeluk was groot. Het paard ‘Leo’ kwam om he leven, Robinsons paarden Glam en Dundee liepen ernstige verwondingen op. Robinson: “Ik ben er kapot van om met jullie te delen dat we onze mooie Leo verloren hebben 🤍 Glam en Dundee hebben allebei een aantal nare wonden die zelfs in het beste scenario nog wel even zullen duren voordat ze genezen zijn. Snoopy heeft geluk gehad met een grote wond boven het oog, maar het oog zelf ziet er goed uit. Azúcar lijkt het minst getroffen, maar het is nog te vroeg om te zeggen of we in de komende dagen nog meer verwondingen bij alle paarden zullen ontdekken.”

Robinson en haar medepassagier Silja zijn in shock, maar kwamen er zonder kleerscheuren van af, net als de honden die ze mee hadden. Na het ongeluk werden de paarden in de buurt ondergebracht bij Ecurie Le Pape. Later reizen ze door naar Nederland.

