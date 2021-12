Explosion W H&H Paard van het Jaar

Horse & Hound heeft gisteravond tijdens het jaarlijkse gala de verschillende awards uitgereikt. Ben Maher's Explosion W werd door de lezers van H&H uitgeroepen tot Paard van het Jaar. Ook de gouden rit in Tokio van Maher en de twaalfjarige KWPN'er verdiende een prijs: 'Magic Moment of the Year'.

Tienduizenden stemmen zijn uitgebracht op de verschillende categorieën. De belangrijkste prijs is de verkiezing Paard van het Jaar. Dit jaar waren de meeste stemmen voor Explosion W. Het afgelopen jaar won de zoon van Chacco-Blue onder Ben Maher heel wat prijzen. In de Global Champions Tour was de combinatie bijna niet te kloppen. Het hoogte punt van het jaar was wel het winnen van de gouden medaille op de Spelen in Tokio. In de categorie ‘Magisch Moment van het Jaar’ verdiende de gouden rit van Maher en Explosion ook de uitverkiezing.

Eventingruiters McEwen en Innes

Twee eventingruiters vielen in de prijzen. Tom McEwen kreeg de ‘Professional Rider of the Year’ award en zijn collega Lauren Innes de ‘Amateur Rider of the Year’. McEwen, de nummer twee van de wereldranglijst, won op de Spelen in Tokio teamgoud en individueel zilver met Toledo de Kerser (v. Diamant de Semilly). Lauren Innes is een echte amateur in de eventingsport. Ze heeft één paard waarmee ze met succes internationaal rijdt. De KWPN’er Fision M (v. Flipper d’Elle) is haar partner, samen waren ze onder meer derde in de lange 4* in Blair Castle dit jaar.

Dressuur en voltige

De veertienjarige pony en junior-amazone Rubt Hughes kreeg de ‘Young Rider of the Year’ uitgereikt. De dochter van Grand Prix-ruiter Gareth Hughes was op het EK voor pony’s actief in de dressuur. Maar de amazone doet ook aan voltige, in Aken zat ze in het Britse team.

