De Duitse Grand Prix-amazone Fabiënne Müller-Lütkemeier verwacht haar eerste kindje samen met haar partner Ingo. Het kindje zal medio december worden geboren.

Op haar website schrijft de amazone: “Ik voel me erg goed en ik kan nog goed doorgaan met rijden. Het is nu al een geweldige nieuwe ervaring en we zijn erg blij dat we binnenkort met drie zijn.

Bron: Horses.nl/Fabiënne Lütkemeier