FBI neemt paarden Emanuel Andrade in beslag

Bij de Olympische springruiter Emanuel Andrade zijn zeventien paarden in beslag genomen door federale agenten. De vader van Andrade, Alejandro Andrade, heeft schuld bekend aan medeplichtigheid van witwaspraktijken en omkoperij tegen Raul Gorrin, de eigenaar van een in het Venezuela gevestigde TV-netwerk Globovision.

De som van de witwaspraktijken en omkoperij liep uiteindelijk op tot een bedrag van meer dan één miljard dollar, waarbij Andrade misbruik maakte van zijn positie als beheerder van de Venezuela schatkist. Als onderdeel van zijn bekentenis stemde Andrade in met een verbeurdverklaring van één miljard dollar en inbeslagname van alle activa die zijn betrokken bij de corrupte regeling, waaronder vastgoed, voertuigen, paarden, een vliegtuig en meerdere bankrekeningen.

Per opbod

Op 19 november besliste de U.S. District Court van Zuid-Florida dat alle activa per opbod worden verkocht. Daartoe behoort ook de in Palm Beach Point gevestigde Hollow Creek Farm, welke de afgelopen jaren als titelsponsor fungeerde van meerdere wedstrijden, waaronder het Winter Equestrian Festival en het Tryon International Equestrian Center. Tot de in beslag genomen paarden behoren onder andere de in Zangersheide-goedgekeurde Hardrock Z en de Verdi-zoon Bonjovi.

WEG

De 22-jarige Emanuel Andrade nam met Hardrock Z in 2014 deel aan de Wereldruiterspelen in Normandië en twee jaar later aan de Olympische Spelen in Rio de Janeiro. Het is onbekend waar de paarden nu staan.

De veroordeling van Alejandro Andrade staat gepland op 27 november.

Bron: Chronicle of the Horse