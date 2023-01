FEI Jumping Director Marco Fusté (60) overleden

De International Jumping Riders Club kwam gisteravond met het nieuws naar buiten dat Marco Fusté op 60-jarige leeftijd is overleden. De Spanjaard was een van de bekendste figuren in het internationale springcircuit. Fusté werd in december 2020 benoemd tot directeur springen bij de FEI.

Fusté ontwikkelde zijn liefde voor paarden op de manege in Barcelona waar hij met zijn opa naar toe ging. Hij nam deel aan Spaanse nationale springwedstrijden en volgde een rechten studie. Hij was lid van het FEI Jumping Committee van 2011 tot 2015 en lid van de werkgroepen van de European Equestrian Federation (EEF) Jumping and Nations Cup. Ook werkte hij op de Olympische Spelen van Barcelona in 1992 en de FEI Wereldruiterspelen 2002 in Jerez (ESP). Hij kreeg een gouden medaille op de Real Federación Hípica Española, de hoogste onderscheiding van de Federatie.

“Hij heeft een waardevolle kijk op de sportwereld buiten de paardensport om, hij is vanuit elke hoek bij onze sport betrokken. Zowel als atleet, evenementenorganisator en chef d’equipe”, zei FEI-secretaris-generaal Sabrina Ibáñez bij de aanstelling van Fusté als directeur springen.

Marco Fusté was in december nog volop actief op de IJRC General Assembly.