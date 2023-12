Fijn eindejaar voor paarden en pony’s van manege in Peer: sportmassages van vrijwilligers

De paarden en pony's van manege Breugelhoeve M&M in Peer kregen vandaag professionele sportmassages van vrijwilligers, dat meldt VRT NWS. Het initiatief ontstond nadat de manege in november in opspraak kwam na de mishandeling van een pony door een instructeur. Met de actie willen de vrijwilligers vooral zorgen voor een verdiend verwenmoment voor de paarden.

“Na het schandaal van de afgelopen maanden hier op de manege wilden we vooral de paarden een fijn eindejaar bezorgen”, vertelt Jessica Sijbers van L’ Ami D’Or aan VRT NWS. “Daarom hebben we last minute aan de Stad Peer gevraagd of we de paarden op vrijwillige basis een sportmassage mochten geven. En dat plan werd meteen enthousiast onthaald.”

Jessica Sijbers: “Deze ochtend hebben we eerst alle paardenstallen bezocht om een eerste algemene check te doen van ieder individueel paard. Zo konden we kijken welk dier welke behandeling of massage nodig heeft. Dat kan gaan van sportmassages of het gebruik van essentiële oliën. Per paard voorzien we toch een uur à anderhalf uur, dus we nemen ruim de tijd om ieder dier te laten genieten.”

Bron: VRT NWS