FN roept op tot ondersteuning bij bescherming van paarden tegen wolven

De wolf blijft zich verspreiden in Duitsland. Steeds weer zijn er aanvallen op paarden en pony's - niet alleen zoals in het begin in het noordoosten van de Bondsrepubliek, maar in toenemende mate ook in het westen en zuiden. De Duitse FN zet zich in om paarden te beschermen tegen wolven. Succes hangt ook af van financiële middelen. Daarom hebben ze een donatie-account opgezet.

De FN is samen met andere verenigingen van landbouw- en veehouders al enkele jaren betrokken bij het Aktionsbündnis Forum Natur (AFN). Samen pleiten ze voor een uniform wolvenbeheer en daarmee voor de bescherming van grazende dieren tegen de wolf.

‘Sonderkonto Wolf’

De financiële mogelijkheden voor de inzet van het FN zijn echter veel minder geworden. Dit komt enerzijds door de coronacrisis, anderzijds doordat er steeds uitgebreidere maatregelen en activiteiten nodig zijn ten aanzien van de wolvenproblematiek. Daarom heeft de vereniging nu een speciale ‘wolven-rekening’ (Sonderkonto Wolf) geopend om donaties in te zamelen.

Meer financiële middelen nodig

Secretaris-generaal Soenke Lauterbach legt uit: “Tot nu toe hebben individuele donaties en de jaarlijkse bijdrage van de FN de AFN in staat gesteld om werkzaamheden uit te voeren die nog steeds passend zijn voor de situatie. Dit punt is nu overschreden. Toch boeken we zichtbare successen met de wijziging van de federale natuurbeschermingswet en de presentatie van een blauwdruk voor een wolvenbeheersplan. Maar we hebben meer financiële middelen nodig. Door toenemende eisen hebben we gewoon een gecentraliseerde professionalisering nodig.”

Paardensport moet ook bijdragen

Het plan is om een apart loket te creëren binnen de AFN, waar de moorden door wolven centraal worden verzameld en gepubliceerd en waar de statistieken worden bijgehouden. De paardensport zou ook moeten bijdragen aan de kosten van dit nieuwe kantoor. Degenen die dit willen ondersteunen kunnen een bijdrage betalen aan het ‘Sonderkonto Wolf’ van de FN.

Weer een pony gedood

Ondertussen deed de WDR verslag van een andere dode pony in de gemeente Schermbeck, waar zich aantoonbaar wolven hebben gevestigd, en die hier al eens een pony hebben verscheurd. Volgens het WDR-rapport stond de pony in een weiland in de buurt van het huis in Hünxe en was hij gedood door een beet in de keel. Er wordt aangenomen dat het dier door een roedel is aangevallen. De pony was acht meter door de wei gesleept. Het Staatsbureau voor Natuur, Milieu en Consumentenbescherming (LANUV) onderzoekt de zaak.

Bron FN/St.Georg/WDR