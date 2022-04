FNRS organiseert workshop ondernemersplan schrijven

Veel paardenmensen koesteren de droom om ooit voor zichzelf te beginnen. Durft u deze droom werkelijkheid te maken en te starten met een hippische onderneming? Start dan niet zonder ijzersterk ondernemersplan. Een dergelijk plan is namelijk nodig om ervoor te zorgen dat uw bedrijf een vliegende start kan maken en om van uw droom een goed lopend bedrijf te maken. Maar ook bestaande ondernemers die een nieuwe financiering nodig hebben, ontkomen niet aan het schrijven van een ondernemersplan. Maar wat is een ondernemersplan eigenlijk en wat staat er allemaal in?