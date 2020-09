Foppe de Haan in de jury van DVB Foundation Award

DVB ambassadeur Foppe de Haan is het nieuwe commissielid van de DVB Foundation Award geworden nu Joop Stokkel de jurycommissie heeft verlaten. De DVB Foundation Award ging negen jaar geleden van start met als doel het paardrijden voor minder validen de aandacht te geven die het verdient.

Uittredend commissielid Joop Stokkel was acht jaar lid van de jury van de DVB Foundation Award naast Jeanette Wolfs en Maarten van der Heijden. De voormalige para-Olympische ruiter won zes medailles waaronder kür goud in Atlanta.

Foppe Fonds

De taak van Stokkel wordt in de jurycommissie overgenomen door de succesvolle voetbaltrainer en DVB ambassadeur Foppe de Haan. De Haan is een inspirator voor individuen en teams. Hij is de naamgever en beschermheer van het Foppe Fonds. Het fonds zet zich in voor jongeren voor wie sporten niet vanzelfsprekend is vanwege een lichamelijke of verstandelijke beperking of omdat ouders door financiële omstandigheden hun kind niet kunnen laten sporten.

Prinses Maxima Manege

De DVB Foundation Award werd onder meer gewonnen door para-dressuur bondscoach Joyce Heuitink en vorig jaar door Jenneke Nijhof, bedrijfsleider bij de Prinses Maxima Manege. Eerder kreeg Mariette Scheltens van de Prinses Maxima Manege ook al de Award.

Bron DVB Foundation