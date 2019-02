Fries Yfke zakt door stalbodem

De Gelderlander berichtte vanmiddag dat het Friese paard Yfke van John Thijssen uit het Gelderse Drempt door de stalbodem gezakt is zaterdagmiddag. De brandweer moest eraan te pas komen om het dier, dat al enkele uren in de kelder stond, te redden.

Yfke zakte door een luik in de stal en viel in de kelder. De brandweer bevrijdde het dier uit haar benarde situatie met een graafmachine. Op de video is te zien dat het paard staat en geen erge verwondingen lijkt te hebben.

Bron: De Gelderlander/Horses.nl