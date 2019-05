Friese hengst in paniek: sjees kapot

De Friese hengst Filou S.B. (v. Tjalf 443) was met rijdster Jolanda Schreuder vier weken geleden nog de winnaar van de damesklasse op het CH in Lunteren. Vandaag verliep deze rubriek minder vlekkeloos voor het duo. Het paard werd erg angstig en werd stilgezet door zijn rijdster en haar groom Sybren Minkema, die aangaven de ring te willen verlaten. Maar nog voordat de slagboom open ging, zette Filou het op een lopen en ging daarbij door de dranghekken heen.

Toen Schreuder Filou stilzette, dachten ooggetuigen in eerste instantie dat ze materiaalpech had. Maar al snel bleek de hengst dusdanig in paniek dat ook Minkema, die erbij stond, hem niet meer kon houden. Bij het verlaten van de ring verloor het paard ook nog zijn hoofdstel. De sjees heeft aanzienlijke schade opgelopen, maar omstanders en rijdster liepen slechts een enkele schram op. Ook het paard leek na het incident niet gewond.

Friese sjezen zijn traditionele, hoge rijtuigen met veel houtsnijwerk. Veel van de sjezen waarmee gereden wordt op concoursen zijn antiek en zeer kostbaar.

Veelzijdig paard

Filou SB is een veelzijdige hengst, die met amazone Leonie Evink vorig weekend nog in Ermelo onder het zadel ruim 65% haalde op PSG-niveau in de Phryso zadels prijs. Waar het paard zo van schrok is onbekend.

Bron: Horses.nl