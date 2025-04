Gallagher Europe begint nieuw hoofdstuk met overname aandelen door Gallagher Group Ltd

Gallagher Europe, al decennialang een toonaangevende Europese speler in innovatieve oplossingen voor elektrische afrasteringen en dier- en weidebeheer, maakt bekend dat Gallagher Group Ltd per 31 maart 2025 volledig aandeelhouder wordt van Gallagher Europe B.V. Tegelijkertijd hebben de eigenaren Meindert en Sytie Dijkstra afscheid genomen als directie van de organisatie.

Met deze stap start een nieuw hoofdstuk in de geschiedenis van Gallagher Europe – gebouwd op de vertrouwde fundamenten van kwaliteit, innovatie en klantgerichtheid. De dagelijkse operatie en het Europese team blijven ongewijzigd. Gallagher Europe blijft opereren onder dezelfde naam, met vertrouwde contactpersonen, processen en een heldere focus op klantgerichte oplossingen voor de agrarische sector.

Historie & Groei

Sinds de oprichting van Veldman & Dijkstra in 1978 en de toetreding van Gallagher Group Ltd als partner in 2001, waarna Veldman & Dijkstra Gallagher Europe werd, groeide het bedrijf uit tot een Europese organisatie met meer dan 130 medewerkers, een breed distributienetwerk en een leidende rol in onder andere elektrische afrasteringssystemen, diermonitoring en weidebeheer. Vanuit het hoofdkantoor in Groningen worden klanten in alle Europese landen bediend. Gallagher Europe vertegenwoordigt internationale merken zoals Gallagher, Pulsara, Elephant, Heiniger, Betacraft, Kersia, Goodnature, Farming Toys en tot voor kort ook Birth Alarm en Coho. Birth Alarm en Coho worden door Meindert en Sytie Dijkstra voortgezet in hun nieuwe onderneming de Dijkstra Group BV.

Gedreven door de missie Protect what matters most levert Gallagher Europe slimme, duurzame en kwalitatieve oplossingen die veehouders, paardenhouders en agrariërs helpen om verantwoordelijk, veilig en rendabel te werken. De organisatie won in de afgelopen jaren meerdere innovatieprijzen en droeg actief bij aan een veiligere, efficiëntere en toekomstbestendige landbouw.

Een nieuwe fase

In een gezamenlijke reactie zeggen Meindert en Sytie Dijkstra:

“We zijn dankbaar voor alles wat we samen hebben bereikt. We kijken terug op een prachtige reis, met een betrokken team, loyale partners en een gedeelde missie om de agrarische sector toekomstbestendiger te maken. Met vertrouwen dragen we het stokje over aan Gallagher Group Ltd. Samen hebben we jarenlang gebouwd aan de Europese markt, en we weten zeker dat zij – samen met het huidige team – de cultuur, ambitie, kernwaarden en visie zullen voortzetten.”

Lisbeth Jacobs, New Zealand based Gallagher Animal Management Chief Executive – Gallagher Group Ltd, vult aan:

“Deze overname markeert een belangrijk moment. Door de krachten van beide bedrijfsonderdelen te bundelen, beschikken we over de kennis en middelen om onze klanten in Europa nog beter van dienst te zijn. Onze missie is duidelijk: praktische oplossingen bieden die het leven van onze klanten makkelijker maken.

Met 87 jaar ervaring en nauwe relaties met boeren wereldwijd, weten we goed wat hen drijft.

Ik kijk ernaar uit om intensief samen te werken met het team in Europa, de Europese markt en unieke behoeften beter te leren kennen, en samen te ontdekken wat we kunnen bereiken – om veehouders te helpen verantwoord, productief en winstgevend te ondernemen.”

Bron: Persbericht