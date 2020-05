16-jarige Unique brengt eerste veulen ter wereld

Het internationale Grand Prix-paard Unique (v. Carpaccio) heeft haar eerste veulen gekregen van de Oldenburger Total Hope (v. Totilas). De merrie, die op stal Minnie wordt genoemd, werd in 2015 en 2016 op het hoogste niveau uitgebracht door Laura Tomlinson-Bechtolsheimer. Een jaar later werd de Holsteiner nog één keer internationaal uitgebracht door Tomlinsons stalamazone Lara Butler.

De amazone is enthousiast over het veulen en schrijft op Facebook: ”Het veulenseizoen is begonnen. ‘Minnie’ heeft een mooi hengstenveulen ter wereld gebracht. Goed gedaan Minnie, super mama.”

Overstap naar Grand Prix

De Britse amazone debuteerde met Unique in 2013 in de internationale Lichte Tour. Het duo won in dat jaar in Hickstead zowel de Prix St. Georges als de Intermediaire I met scores boven de 71%. In februari 2015 maakte de combinatie in Wellington de overstap naar de Grand Prix. In hetzelfde jaar namen zij deel aan de CDI’s van Hagen, Perl en Le Mans.

