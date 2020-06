Atterupgaards Orthilia krijgt een tweeling

De 15-jarige Grand Prix-merrie Atterupgaards Orthilia (v. Gribaldi) is via embryotransfer moeder geworden van twee veulens. De Oldenburger wordt op het hoogste niveau uitgebracht door de Deense amazone Agnete Kirk Thinggaard. De vader van beide veulens is Blue Hors Zackerey.

Martin Klavsen, de fokmanager bij Blue Hors, vertelt hoe de embryotransplantaties gegaan zijn. ”De eerste embryotransplantatie leverde geen resultaat op. Bij de tweede embryotransplantatie waren er twee eitjes bevrucht. We hebben ze beide gespoeld en dit is succesvol verlopen.”

Orthillia moeder van twee veulens

Er zijn bij Blue Hors twee veulens ter wereld gekomen met Orthilia als moeder. Een zwart merrieveulen en een bruin hengstenveulen hebben het levenslicht gezien. Beide veulens hebben een sterke prestatie-stamboom met een moeder die zelf aan de Olympische Spelen deelnam.

Van wedstrijdpauze geprofiteerd

Agnete Kirk Thinggaard is enthousiast over de twee veulens. ”We hebben van de wedstrijdpauze geprofiteerd om nieuw leven te creëren. We hebben echt een paar prachtige veulens gekregen.”

Bron: Horses.nl/Facebook/Ridehesten