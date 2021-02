Babygeluk voor Beatrice en Jens Hoffrogge

Beatrice Hoffrogge-Buchwald en de Duitse hengstenhouder Jens Hoffrogge zijn de trotse ouders geworden van een dochter. Hun eerste kindje kreeg de naam Mira Eileen.

Jens Hoffrogge maakte het nieuws door middel van een bericht op Facebook bekend en plaatste als trotse vader een foto van zijn dochter.

Stalamazone van Isabell Werth

Beatrice Hoffrogge-Buchwald was eerder als stalamazone in dienst van Isabell Werth. In deze periode leidde ze onder meer Weihegold OLD (v. Blue Hors Don Schufro) op. Ook reed ze Victoria’s Secret (v Vitalis) naar de wereldtitel op het WK in Ermelo.

Bron: Horses.nl/Facebook